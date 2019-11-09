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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı - İSTANBUL

Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı - İSTANBUL

- Rubik küplerin hazırlanması - Atatürk portesinin görüntüleriİSTANBUL (AA) - Güzel sanatlar öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılına özel rubik küplerden Atatürk portresi oluşturdu.Boyner tarafından Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Güzel sanatlar bölümünde okuyan 5 öğrenci, bin 500 rubik küpü gerekli şekillerde çevirerek 2 metreye 2 metre boyutlarında Atatürk portresi hazırladı.Sabah saatlerinde başlayan portrenin yapımına alışveriş merkezini ziyaret eden aileler ve çocukları da katıldı.
Uygun pozisyonlara getirilen rubik küpler portredeki yerlerine konuldu. Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu, Atatürk portresi tamamlandı.

Alışveriş Portre Öğrenciler Alışveriş Merkezi 

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