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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Öğrenciler, protokol ile bir araya gelip parkta kitap okudu

Öğrenciler, protokol ile bir araya gelip parkta kitap okudu

İl Milli Eğitim Müdürünün gelişi

Kitap Okuma Öğretmenler Farkındalık Öğretmen Öğrenciler 

-Kaymakam ve Milli eğitim müdürünün öğrenciler ile görüşmesi
-Öğrenciler ve velilerin kitap okuması
-Diyarbakır il Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer konuşması
-Öğrencilerin konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı tarafından ’Kayapınar Okuyor’ sloganı ile kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte öğrenciler protokol üyeleri, öğretmenler ve velileri ile parkta kitap okuyarak farkındalık oluşturdu. Vehbi Koç İlkokulu karşısında bulunan parkta düzenlenen etkinliğe Kayapınar İlçe Kaymakamı Ünal Koç, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş, Vehbi Koç İlkokulu öğretmenleri ile yöneticileri, öğrenciler ve velileri katıldı.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, amaçlarının kitap okuma için farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Taşçıer, "Okuma yazma etkinliğimiz 7’den 70’e evde, caddede, sokakta ve her yerde aynı zamanda okumanın yaygınlaşması ve sevilmesi ile sevdirilmesi için bizim burada yapmış olduğumuz bir etkinlik. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını erken yaşta kazandırmayı hedefliyoruz. Bunu başardığımız takdirde gelecek yıllarda eğitim ve öğretim açısından kalitemizin de daha yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Eğitim ortamımızın okuma azmi ile gelişe bileceğine inanıyorum. Bu çerçevede veliler ve öğrencilerimiz ile birlikte bu etkinlik için bir araya geldik. Bu tür etkinlikleri önümüzdeki yıllarda ve her ortamda da daha çok özellikle toplumsal bilinçlenme anlamında vurgulamayı ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.
Öğrencilerde bu tür etkinlikle okuma yazma azimlerinin geliştiğini söyledi.

Etkinlikte protokol üyeleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler parkta kitap okudu.
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