Öğrenciler polisle birlikte trafik denetimi yaptı Haberi

-Birlikte denetim yapmaları ve detaylar

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( ERZURUM - HD) ERZURUM



- Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum Cumhuriyet caddesinde polis memurları öğrencilerle birlikte trafik denetimi yaptılar. Erzurum Kültür Kurumu Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri ilk önce polis teşkilatının kuruluşu münasebetiyle polis memurlarını tebrik ettiler. Ardından polis memurlarıyla birlikte trafiğe çıkan öğrenciler durdurdukları araçlarda emniyet kemeri kontrolü yaptılar. Emniyet kemeri takan sürücüleri tebrik eden öğrenciler emniyet kemeri takmayan sürücülere ise emniyet kemerinin önemini anlattılar. Trafik kurallarını öğrencilere aşılamak için böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Murat Parmaksızoğlu, “Burada bulunmamızın amacı Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutlamak ve öğrencilerimize trafik bilincini aşılamak. Trafik kuralların topluma anlatmak için öğrencilerle bir araya gelip 173. Kuruluş yıl dönümünü birlikte yapmak istedik” diye konuştu.

Öğrencilerinin böyle bir organizasyonda polislerle birlikte olmasından mutlu olduğunu vurgulayan Kültür Kurumu Ortaokulu Müdürü Kerim Aydemir, “Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 173. yıldönümünü kutluyorum. Bu vesileyle bugünün küçükleri geleceğin büyükleri olan çocuklarımızı bilinçli sürücü bilinçli vatandaş olarak yetişmeleri için uygulamalı bir eğitim yaptık. Emniyet görevlisi memur arkadaşlarımız da çocuklarımıza yardımcı oluyorlar trafik kurallarını anlatıp aşılıyorlar böyle bir projede bulunduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Öğrenciler ise böyle bir etkinlik kapsamında hem Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümünü kutlayıp hem de trafik kurallarını öğrendikleri için mutlu olduklarını söylediler. Etkinlik Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Sündü’nün öğrencilere hediye vermesiyle sonlandı. (ST-AA-Y)

