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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciler pazar filesi ve kese kağıdı dağıttı - KÜTAHYA

Öğrenciler pazar filesi ve kese kağıdı dağıttı - KÜTAHYA

- Öğretmen ve öğrencilerin file ve kese kağıdı tağıtmaları - Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç ile röportaj - Projede görev alan öğrencilerden Betül Süat ile röportaj - DetaylarÖğrenciler pazar filesi ve kese kağıdı dağıttıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da öğrenciler, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla esnaf ve alışveriş yapan vatandaşa pazar filesi ve kese kağıdı dağıttı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri, hazırladıkları "Bir poşet bin nasihate bedeldir" projesi kapsamında, pazar yerinde alışveriş yapanları ve pazarcıları plastik poşet kullanımının zararları konusunda bilgilendirdi. Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, poşet kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Plastik poşet kullanımını azaltmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Akkoç, "Bir poşet, yaklaşık 450 yılda doğada kaybolabiliyor. Bu, gerçekten ürkütücü bir durum. Biz bu duruma sessiz kalmamak için harekete geçtik ve ücretsiz kese kağıdı ve file dağıttık." diye konuştu.
Projede görev alan öğrencilerden Betül Süat da özellikle plastik poşetlerin doğanın güzelliğini bozduğunu belirterek, "Plastik poşetler doğaya, insan ve hayvanlara zarar veriyor. Poşetlerin olmadığı bir yaşam, mümkün. Gezegenimizin korunmasına katkıda bulunmak istiyorsak poşet kullanımını azaltmalı, plastik olmayan çanta, file ve kese kağıdı kullanmalıyız." dedi.

Çevre Kirliliği Pazarcı Alışveriş Harekete Geç Öğrenciler 

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