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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenciler parkta kitap okudu

Öğrenciler parkta kitap okudu

Parktan görüntü

Kütüphaneler Haftası Okuma Oranı Farkındalık Farkındalık Yaratma Öğrenciler 

-Vatandaşların kitap okuması
-Valinin konuşması

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de kütüphaneler haftası nedeniyle açık havada okuma etkinliği düzenlendi.
Şadırvan Parkta düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, öğrenciler ve halk katıldı.
Parkta oturan öğrenciler ve yaşlılar Kütüphane Müdürlüğünün dağıttığı kitapları okumaları rekli görüntülere sahne oldu. Yoğun ilgi gören etkinlikte konuşan Vali Yılmaz Şimşek: “Bu hafta kütüphaneler haftası halkımızla öğrencilerimizle kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Baharın güzelliği ile kitap okumanın güzelliğini birleştirdik. Baharı kitap okuyarak karşılıyoruz. Amacımız toplumumuza bir farkındalık yaratmak. Kitap ve kitap sevgisini acısından bir farkındalık yaratmak. İnsanlarımızı okumaya teşvik etmek. Bu sayede ülkemizdeki okuma oranını arttırmak, insanlarımıza okuma alışkanlığını kazandırmaktır” dedi.
Açıklamanın ardından Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan öğrencilerle birlikte kitap okudu. Niğde Belediyesi ise çorba ikramında bulundu.
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