Öğrenciler Osmanlıcayı mezarlıkta öğrendi Haberi

-Recep Ocak’ın mezar taşındaki Osmanlıca yazıyı öğrencilere okuması

-Recep Ocak’ın mezarda ki kişi hakkında öğrencilere bilgi aktarması

-Öğrencilerin mezarlıklarda incelemeler yapması

-Recep Ocak ile röportaj

-Soner Efe ile röportaj

-Mezarlardan detay görüntüler



( ZONGULDAK ) - Mezarlıkta öğrencilere son ders- Öğrenciler Osmanlı döneminden kalan mezar taşlarını inceledi ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesi 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Kdz. Ereğli Şehir Mezarlığında yer alan Osmanlı dönemine ait mezarları inceleyerek, mezar taşlarındaki yazıları okumaya çalıştı. Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Soner Efe, öğrencilerini Kdz. Ereğli Şehir Mezarlığı’na getirerek İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Tarihçi Yazar Recep Ocak’tan Osmanlı dönemine ait mezarları ve mezar taşlarında ki yazıları öğrenmelerini sağladı. “Çocuklarımıza Osmanlıca’yı öğretmeliyiz” Kdz. Ereğli’de şu anda müze olarak kullanılan Halil Paşa Konağı’nın sahibi Halil Paşa’nın mezarı başında öğrencilere bilgiler aktaran Tarihçi Yazar Recep Ocak, böyle bir etkinliği gerçekleştiren 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Soner Efe’ye teşekkür etti. Yerel tarihin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Ocak “Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğretmenlerinden Soner Hocamız öğrencileriyle birlikte hazırladıkları bir proje olduğunu, proje çerçevesinde kentimizde bulunan Osmanlı döneminde ki mezar taşlarını tanıtmak istediğini, gençlerin geçmişte ki mezar taşları hakkında Ereğli’de kimler yaşamış diye bilgi almak için bir projesi olduğunu söyledi.



Özellikle Ereğli’de yaşamış olan 1900’lü yıllarda en azından tanınan insanların mezarlarını gezdik. Halil Paşa’nın mezarını öğrencilere gösterdik, orada ki yazan ifadeleri gösterdik. Yıllar hakkında bilgiler verdik. Nasıl oldu, bu mezarların geçmiş tarihi hakkında ki bilgileri öğrencilerimize verdik. Harf inkılabına konusuna da geldik. Yaklaşık 1928 Harf İnkılabından önceki mezar taşlarını Osmanlıca belgelerini günümüzün neslinin okuyamadığı hakkında birazda serzenişte bulunur gibi olduk açıkçası. Bunlar tarihi gerçeklerimiz bizim. Bundan sonra yapmamız gereken, Soner Hocamızın yaptığı gibi ecdadımızın, atamızın geçmişini tarihini bilmeleri adına çocuklarımızı bilinçlendirmek. Bir çaba göstermişler, proje hazırlamışlar, biz de katkı sağlamaya çalıştık. Bu taşlar bizim kentimizin tapu senedidir. Tabu müdürlüklerinde 100 yıl önceki insanlarımızın bilgilerini araştırmaya gittiğinizde kesinlikle bu taşlarda yazan Osmanlıca metinlerle karşılaşacaksınız. Şu an ki memurlarımızda bunları okuyamıyor, yaşayan insanlarda atalarının o belgelerini bu taşlarını okuyamıyor, okuyamıyoruz. Ama biz bir şekilde bunları öğrenmeliyiz ve çocuklarımıza da geçmişimizi, tarihimizi göstermek, öğretmeliyiz. Ben Soner hocama da teşekkür ederim” dedi.

Efe “Amacımız çocukların Osmanlıca’ya merak sarmaları sağlamak” 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Soner Efe ise çocukların Osmanlıca’ya ilgi duymalarını ve atalarımızı öğrenmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirterek, kendilerine katkı sunan Tarihçi Yazar Recep Ocak’a teşekkür etti. Efe konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu olarak öğrencilerimizle bir açık hava müzesine benzeyen Kdz. Ereğli Şehir Mezarlığına geldik. İlk mezunlarımızla da gelmiştik bu kabirlere. Osmanlı döneminde yaşamış bir bayan ve hocamızın söylediği gibi Halil Paşa’nın mezarını ziyaret etmiştik. Halil Paşa Ereğli Müzesi’nin bulunduğu konağın sahiplerindenmiş. O da iyi bir denk geliş oldu çocuklarımız için. Çocukların o döneme ait Osmanlıcaya merak uyandırması için ve bu şaheserleri görmesi çok iyi oldu. Sonuçta bu mezarlarda yatanların hangisi erkek hangisi bayan biliyoruz. İnsanların yaptığı işler buradan görünebiliyor. Benim branşım İngilizce ama okulumuzun İmam Hatip olması sebebiyle Osmanlıcaya bir merak uyandırmak, ecdadımızın diktiği, bu yaptığı eserleri göstermek için bugün böyle bir proje düzenledik.” Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Osmanlı döneminden kalma bir çok mezar ve mezar taşını inceledikten sonra tekrar okullarına döndü. (VK-

