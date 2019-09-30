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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenciler organik tarım hakkında bilgilendirildi - VAN

Öğrenciler organik tarım hakkında bilgilendirildi - VAN

- Çadırdan genel görüntü - Domatesten genel görüntü - Röportaj - Çocukların yürüyüşüÖğrenciler organik tarım hakkında bilgilendirildiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığınca hayat geçirilen proje kapsamında Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri organik tarım hakkında bilgilendirildi.İlçede uygulanmaya başlanan "Organik Tarım Eğitimi Projesi" çerçevesinde Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ve oda görevlileri, okulun 5. sınıf öğrencileriyle Yeni Mahalledeki çiftçileri ziyaret etti.Seraları gezen öğrencilere, Aşkan ve diğer ilgililer tarafından organik tarım konularında bilgi verildi, tarımda kullanılan sentetik ilaç ve kimyevi gübrelerin çevre üzerindeki etkileri anlatıldı.Aşkan, yaptığı açıklamada, çiftçilere destek vereceklerini belirterek, "Bu küçük yerde başlayan üretimin daha geniş alanlara yayılması ve ilçemizdeki diğer çiftçilere örnek olması için çalışacağız. Başkale'yi tarımda Türkiye'ye tanıtacağız." dedi.
Öğrencilere eşlik eden Okul Müdür Yardımcısı Gökhan Yıldırak da öğrencilere yönelik güzel bir eğitim olduğunu belirterek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Öğrenciler de oda yetkililerine teşekkür etti.

Organik Tarım Sentetik Tarım Gübre Öğrenciler 

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