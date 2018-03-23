Öğrenciler önce şehitliği sonra şehit eşini ziyaret etti

--öğrencilerin şehitlerin ismi okununca burda diye haykırmaları

--şehit evine ziyaret

--Melek Erdur konuşma

--Öğretmen Mustafa İbrahim Sönmez röp

-Öğrenci İpek Ceren Yunlar röp



( ELAZIĞ - HD) ELAZIĞ



- Elazığ’da orta okul öğrencileri, önce şehitliği ardından şehit ailesini evinde ziyaret etti. Mezra Ortaokulu öğrencileri Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Öğrenciler şehitlerin kabri başında dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu. Daha sonra öğrenciler öğretmenlerinin şehitlerin ismini söylemesiyle ‘Burada’ diye bağırdı. Ardında şehitlikten ayrılan öğrenciler, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit düşen Cengiz Erdur’un evine gidip,dua etti. Ziyarette eşinin şark görevini gönüllü olarak istediğini belirten Melek Erdur, “Ben çok ısrar etmeme rağmen ‘İlla da gideceğiz, ben ikinci görevimi yapacağım’ dedi.

Diyarbakır Silvan’a gittik. Orda da çok zor durumlar yaşadık. Kızım okula bile zor gitti. Terör tehdidi almıştı. İki yıl orada kaldıktan sonra içişlerinden yazı gelmişti. Diyarbakır’a tayin istedikten 5 ay sonrada malum olay yaşandı. Eşim çok iyi yürekli, devletini ve milletini seven bir insandı” dedi.

Etkinliği şehitleri yat etme ve vefa borçlarını yerine getirmek için düzenlediklerini vurgulayan Mezra Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mustafa İbrahim Sönmez, ”Bu anlamda şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizi öğrencilerimize anlattık. Onları hiç unutmamaları, ömürlerinde bir defa dahi olsa şehitliği ziyaret etmelerini istedik. Hayatları boyunca borçlu oldukları insanların nelere veda ettiklerini anlamaları için bu etkinliği düzenledik. Bu anlamda Diyarbakır şehidimiz Cengiz Erdur’un evine davet edildik. Bizleri evine misafir etti. Öğrencilerimizle buluştu. Yetişen yeni nesle şehitlerimizin değerini, önemini, birçok şeyi onlara borçlu olduğumuzu anlatmaya ve öğretmeye çalıştık. Biz öğretmenler olarak esas görevimizin bu olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Şehit ailesinin evine gittiklerini dile getiren 8. sınıf öğrencisi İpek Ceren Yunlar ise, “Bugün şehit ailesinin evine geldik, çok mutluyuz. Bu vatan toprakların da özgürce istediğimizi yapabiliyorsak ve eğitim yapabiliyorsak bunları şehitlerimize borçluyuz”diyerek düşüncelerini aktardı. (MK-HİV-

