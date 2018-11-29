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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler okullar arası geleneksel kros yarışmasında birinci olmak için ter döktü İzle

Öğrenciler okullar arası geleneksel kros yarışmasında birinci olmak için ter döktü İzle

çocukların ısınmalarından detaylar

Yarış Kros Yarışması Gesi Kullar Öğrenciler 

-çocukların koşması
-dereceye girmeye çalışanlar
-katılım belgesi ve çeşitli yiyeceklerin dağıtılması
-HasTavuk A.Ş. firması adına konuşan Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan ile röportaj
-Uludağ Rotary Kulüp Dönem Başkanı Erol Aksaz ile röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleştirilen okullar arası geleneksel kros yarışmasında öğrenciler birinci olmak için ter döktü. Has Tavuk'un sponsor olduğu okullar arası yarış Botanik Park’ta yapıldı. 50’ye yakın okuldan yaklaşık bin öğrencinin yarıştığı koşu renkli görüntülere sahne oldu. Kimi son anlarda atak yaparak sıralamada üst sıralara gelmeye çalışırken, kimi son sıralarda gelmesine rağmen pes etmedi. Kız ve erkek olmak üzere küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde ter döken öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi. Organizasyonun sponsorluğunu üstlenen Has Tavuk A.Ş. firması adına konuşan Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, “Kadının çocuğun olduğu her yerde, sağlıklı gıda tüketimi kadar sporu desteklemeye devam ediyoruz. Geleneksel olarak düzenlenen bu kros yarışmasına 800’ün üzerinde öğrenci katılıyor. Bugüne kadar 10 bin çocuğumuzun sağlık için koştuğunu görüyoruz. Dereceye giren öğrenciler sponsorlar tarafından burs ile ödüllendiriliyor. Biz Has Tavuk olarak zihin gelişimi için proteinin, doğru beslenmenin yanı sıra sporun önemli olduğunu göstermek adına buradayız. Sağlığın var olduğu her işe elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

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