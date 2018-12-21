Öğrenciler okulda oluşturulan manavda kasiyersiz alışveriş yapıyor Haberi

-Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in öğrencileri ziyareti

-Genel detay

-Öğrencilerin kumbaraya para atarak alışveriş yapması

-İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in açıklaması



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı’da öğrencilere dürüstlük ve güvenirliği kazandırmak adına Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu’nda ‘Dürüst Manav’ adıyla oluşturulan manavda öğrenciler kumbaraya para atarak kasiyersiz meyve alıyor. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, beslenme dostu okul projesi ve değerler eğitimi projesi kapsamında Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu’nda öğrencilere güven aşılamak, okul müdürü, öğretmenler ve kantincinin öğrencilere güvendiğini göstermek adına ‘Dürüst Manav’ projesini hayat geçirdi. Proje kapsamında öğrenciler kendi başlarına teneffüs ve öğle aralarında manav bölümüne gelerek muz, elma, armut ve mandalina alarak parayı kumbaraya atıyor. Bu uygulama sayesinde öğrencilere küçük yaşta alışveriş kültürünün yanı sıra sorumluluk bilincinin aşılanması hedefleniyor. Okulu ziyaret eden Ağrı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerle sohbet edip manav bölümünde onlarla birlikte meyve aldı. Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilere dürüstlük ve değerleri aşılamak adına böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi.



‘Ağrı genelinde tüm okullara yaymaya çalışıyoruz’ Projeden oldukça memnun olduklarını kaydeden Tekin, şöyle konuştu: “Osmanlı döneminde eskiden şehrin belirli bölgelerinde ihtiyaç sahipleri için insanlar oraya paralar bırakırlarmış ve ihtiyacı olan insanlarda oraya gidip ihtiyaçları kadar alırlarmış. Bizde Osmanlı torunları olarak bunu gerçekleştirebileceğimizi düşündük. Dolayısıyla okullarımızda dürüst manav ve dürüstlük alış-verişi adı altında bir proje başlattık. Bu okulumuzda bu projeyi çok güzel uygulayan bir okul. Burada özellikle amacımız sadece dürüstlük ve güven aşılamak değil aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi de teşvik etmek okullarımızda. Bu sayede öğrencilerimiz kendileri tek başına alışveriş yapıyorlar. İstedikleri meyveyi buradan alıyor, hem sağlıklı beslenmiş oluyor, hem de kendi alışverişini kendisi yapmış oluyor. Bu okul bu projemizi çok güzel bir şekilde uyguluyor. Bunu inşallah Ağrı genelinde tüm okullara yaymaya çalışıyoruz”. Öğrencilerde projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendi başlarına meyve almanın kendilerine sorumluluk kazandırıp güven aşıladığını ifade etti.



