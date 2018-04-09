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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenciler okulda kurulan kümeste yumurta üretiyor Haberi

Öğrenciler okulda kurulan kümeste yumurta üretiyor Haberi

okul görüntüsü

Yumurta Organik Yumurta Öğrenciler Hayvan Trol 

-detay
-müdür açıklama
-detay
-öğrenci açıklama

( KIRŞEHİR ) -Öğrenciler okulda kurulan kümeste yumurta üretiyor-Tarım Lisesi öğrencileri 200 tavuğun bulunduğu kümeste üretilen organik yumurtaları piyasaya sürecek- KIRŞEHİR

- Kırşehir'in Kaman ilçesinde Tarım Lisesi öğrencileri okul bünyesinde yaptıkları kümesle yumurta üretimi yapıyor. Teorikte aldıkları bilgiyi pratikte de geliştiren öğrenciler, uygulama alanı olan kümeste 200 tavuk besliyor. Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı dersi kapsamında kümes oluşturulan okulda öğrencilerin iyi yetişmesinin yanında organik yumurta üretimi yapılarak piyasaya sunulması hedefleniyor. Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi Müdürü Sinan Yılmaz,kendi imkanları ile okula kümes yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, açıklamasında; "Kendi imkanlarımızla 50 metrekarelik alana kümes yaptık. 200 yumurta tavuğu aldık. Amacımız; hem organik yumurta üreterek piyasaya daha sağlıklı yumurta tedarik ederek aynı zamanda da öğrencilerimizin kaliteli yetişmesini sağlamaktır"dedi.
Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi öğrencisi Figen Bıyık ise bu projenin kendileri için bir avantaj olduğunu belirtti.
Bıyık, hayvan bakım ve beslemesini öğrendiklerini ise şöyle anlattı: "Derslerde gördüklerimizi bu proje sayesinde burada uygulamalı olarak öğreniyoruz. Okulumuzda bulunan bu kümeste hayvanların bakımını ve beslenmesini yapıyoruz. Ayrıca ilaçlama ve kontrolleri de burada sağlıyoruz” dedi.
Projeye katkı sunan Onur Beydüz ise okul yemekhanesinde proje ile birlikte daha fazla taze tüketeceklerini belirtti.
Okulda öğrencilerin eğitimleri proje ile kazanımlarının unutulmaması gerekliğini ise Okul Müdür Yardımcısı Alper Kızıl, uygulama alanı olan okulda unutmayacaklarını ifade etti.
(EÖ-
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