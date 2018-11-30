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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrenciler okul çıkışı sağanak yağmura tutuldu

Öğrenciler okul çıkışı sağanak yağmura tutuldu

Bir öğrencinin karşıya şemsiyesi ile koşarak geçmesi

Kış Saati Sağanak Yağmur Belediye Çalışanı Trafik Yoğunluğu Öğrenciler 

-Elinde süpürgesiyle bir belediye çalışanı
-Yağmur ve trafik görüntüsü
-Ceketleri üzerilerine çekip koşan öğrenciler
-Koşan öğrenci ve veli
-Şimşek, gök gürültüsü ve korkan bir grup öğrenci
-Suyun içinden geçen sonra dönüp tekrar geçen öğrenci, diğer bir öğrencinin suyun içinden yürümesi
-Bir vatandaşın lögarı açma çabası
-"Bence öğleden önce yağsa daha güzel olurdu" diyen öğrenci

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde okul çıkışında şiddetini arttıran sağanak yağmur bazı öğrenciler ve velileri hazırlıksız yakaladı. İlçe merkezinde gün boyu aralıklarla süren yağmur, okul önlerinde trafik yoğunluğu yaşanmasına da neden oldu. İlçe merkezindeki Türbe Mahallesi'nde ilkokul çıkış saatinde şiddetini artıran yağış nedeniyle öğrenciler ve veliler zor durumda kaldı. Bazı öğrenciler koşarak okuldan uzaklaşırken, bazıları da su birikintilerinin içinden geçerek yağmuru eğlenceye dönüştürdü. Kimi öğrencilerin ise arkadaşlarıyla şemsiyesini paylaşması dikkat çekti. Bir ara çakan şimşek ve ardından gelen gök gürültüsü bazı öğrencileri korkuttu. İlçede yağmurun gece boyunca da sürmesi bekleniyor.
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