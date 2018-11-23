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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrenciler, öğretmenleri için fidan dikti

Öğrenciler, öğretmenleri için fidan dikti

TOPLU KONUŞMA

Hayvan Severler Öğretmenler Farkındalık Öğretmenler Günü Sokak Hayvanları 

-AĞAÇ DİKME
-OKUL MÜDÜRÜ İLE RÖPORTAJ
-BELEDİYE BAŞKANI İLE RÖPORTAJ
-KÖPEKLERİ SEVMELERİ
-AĞAÇLARDA İSİMLER

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ortaokulu öğrencileri üzerine öğretmenlerinin adı yazan fidanlar dikerek, öğretmenler gününü kutladı. Gaziantep'in İslahiye İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 61 öğretmenin isimlerinin yazılı olduğu fidanlar dikti. İslahiye Belediyesine ait sokak hayvanları için yapılan Dilsiz Kullar Yaşam merkezi bahçesinde yapılan fidan dikimi ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Murat Bayram Kurşun, "Öğrencilerimiz bu yıl farkındalık oluşturarak, böyle bir öğretmenler günü kutlaması düşünmüş. Bu fikir ile öğrencilerimiz, öğretmenlerine en güzel hediyeyi verdi. Artık her öğretmenin adını taşıyan fidan var. Aynı zamanda burasının sokak hayvanların yaşam merkezi oluşu da çok önemli. Çünkü sokak canlarına yazın gölgeli ortamlar gerekiyor. Bu nedenle büyük bir kazançtır" dedi.
İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Mide oğlu yaptığı konuşmada, "Burayı sokak hayvanlarına tahsis etmiştik. Gönüllü hayvan severler ile el birliği ile yapıyoruz Okulumuzdan da böyle bir talep gelince bizde aklımıza sokak hayvanları yaşam merkezi geldi zaten buranın ağaçlandırması gerekiyordu. Hemde çocuklarımıza sokak hayvanları sevgisi aşılanması ve çocukların unutulmaz bir öğretmenler günü hediyesi vermesi anlamında da çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.
Etkilik çocukların ağaç dikmesi ve yaşam merkezindeki hayvanları sevmesi ile son buldu.
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