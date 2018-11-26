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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenciler, öğretmen ve velileri ile birlikte teknoloji sınıfı oluşturdu

Öğrenciler, öğretmen ve velileri ile birlikte teknoloji sınıfı oluşturdu

Sınıfın genel görüntüsü

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-Öğrencilerin her gün yaptıkları etkinlikleri.
-Bir öğrencinin sınıf öğretmenine özel yazdığı şiiri okuması.
-Öğrenci velisinin görüşleri
-Sınıf Öğretmeni Esin Sarıkaya'nın açıklaması
-İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre'nin açıklaması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu'nda teknoloji sınıfı oluşturuldu. Sınıftaki öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte oluşturdukları kitap ormanı, müzik köşesi, zeka oyunları bahçesi ve konuşan kürsi gibi sayısız etkinliğin yapılabildiği alanları kullanıyorlar. Öğrenci velileri, çocuklarının sabah okula gitmek için can attıklarını, akşam ise okuldan ayrılmak istemediklerini belirttiler. Öğrenciler ise sınıflarını çok sevdiklerini ve sınıflarından ayrılmak istemediklerini belirttiler. Öğrencilerin konuşan kürsiden öğretmenler gününe özel okudukları şiirler duygusal anlar yaşattı. Gazi Emet İlkokulu 3-B sınıf öğretmeni Esin Sarıkaya, oluşturdukları sınırsız sınıf hakkında yaptığı açıklamada, ''Biz bir sınıf hayal ettik öğrencilerimizle. Bu sınıfı öğrencilerimden ilham alarak oluşturduk. Onların ilgileri yetenekleri, istekleri doğrultusunda oluşturduk. Nasıl bir sınıf hayal ediyorsunuz diye sorduğumda bana böyle bir sınıf hayal ediyoruz dediler ve böyle bir sınıf tasarladık. Bu sınıfı tasarlarken amacımız çocukların okuldan eve koşarak değilde, sabahları uyandıklarında büyük bir heyecanla okula gelmek istemeleriydi. Bu yüzden sınıfımızda farklı etkinliklere yer verdik. Mesela sınıfımızda zeka oyunları bahçemiz var. Sık sık buraya giriyoruz, burası bir bahçe havasında. Çocuklarla zeka oyunları oynuyoruz. Ders aralarında, okul çıkışlarında oynuyoruz. Bu durum öğrencilerin akademik başarısına katkı sağladı. Birbirleriyle daha çok kaynaşmalarını sağladı'' dedi.
''Teknolojiyi tüketen değil üreten bir sınıfız'' Sarıkaya, ''Okuma ormanımız var. Okuma ormanımız dinlenmek için oluşturduğumuz bir köşe. Müzik aletlerimiz var onlarla da müzik çalışması yapıyoruz. Sınıfımızda bitki besliyoruz,balık besliyoruz, bir adet kürsimiz var. O kürsimizde öğrenciler konuşmalar yapıyor. Toplum içine girdiğimde nasıl konuşabilirim diye çalışmalar yapıyorlar. Bu sınıfı oluşturduktan sonra ben geleceğin sınıf laboratuvarını oluşturma ile tanıştım. Bu bağlamda neler yapabilirim diye düşündüm Teknoloji entegrasyonu konusunda eksikliğimizin olduğunu fark ettim ve bunu hemen tamamladık. Artık her öğrencimizin bir tableti var. Hayırseverler yardımıyla olmayan öğrencilerimize tabletler temin ettik ve sınıfımızda kodlama çalışmaları yapıyoruz. Arttırılmış gerçeklik çalışmaları yapıyoruz. Teknolojiyi tüketen değil üreten bir sınıfız biz artık. Bu sınıfı oluşturmamda katkılarını hiç esirgemeyen ve bize her konuda destek olan Emet Kaymakamlığına ayrıca teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.
Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ''Sınıfımıza yaptığımız ziyaretlerde hiç bir gürültü ve karşılıklı huzursuzluk olmaksızın kendilerini yetiştirdiklerini fark ediyorum. Oyunla kendilerini yetiştiriyorlar. İşbirliği çok daha güçlü. Öğretmenimizin ve velilerimizin bu konuda çok büyük katkısı var. Ben buradan öğretmenlerimizin, öğrenci velilerimizin ve okul idaresinin elinden tutarak işbirliği içerisinde geleceğin çocuklarını geleceğin sınıflarında yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum'' diye konuştu
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