Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciler Mudanya sahilini pırıl pırıl yaptı Haberi

Öğrenciler Mudanya sahilini pırıl pırıl yaptı Haberi

ÇOCUKLARIN ÇÖP TOPLAMASINDAN GÖRÜNTÜ

Temizlik Aracı Öğrenciler Bulduk 

-SAHİLDEN BİJON ANAHTARI BULUNMASINDAN GÖRÜNTÜ
-TOPLANAN ÇÖPLERDEN GÖRÜNTÜ
-SAHİLDEN VE ÖĞRENCİLERDEN DETAYLAR
-AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ZAFER IŞIK RÖPORTAJ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da ortaokul öğrencileri yüzlerce kilo çöp toplayıp sahili pırıl pırıl yaptı. Mudanya ilçesini tertemiz yapmak için kolları sıvayan minik öğrenciler, ellerine aldıkları poşetlerle sahildeki çöpleri temizlemeye başladı.
Sahilde çöp toplayan öğrenciler atılan çöpleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bulunan çöplerin arasında bijon anahtarı bile bulan öğrenciler şaşırdı. Öğrenciler çöpleri tek tek toplayıp Mudanya sahilini baştan sona tertemiz yaptı. Minik öğrencilere AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da eşlik etti. Sahili temizlemek için kolları sıvadıklarını ifade eden öğrenciler, "Bazı insanlar çok pis, güzelim sahillemizi kirletiyorlar. Biz de güzel sahillerimizi temizlemeye karar verdik. Öyle çöpler bulduk ki biz bile şaştık" dedi.
Milletvekili Zafer Işık, "Sahillerimiz temiz kalsın istedik, kolları sıvayıp temizliğe başladık. Sahiller çok güzel. Biz karadan, Bursa Büyükşehir Belediyesi deniz temizlik aracı da denizden temizlik yaparak Mudanya sahillerini temizledik" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı