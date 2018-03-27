Öğrenciler Mehmetçik için türkü seslendirdi - MUŞ

- Öğrenciler sınıfta ders çalışırken - Öğrencilerin okul bahçesinde bestelerini seslendirmeleri - Öğrencilerden Büşra Demir ile röportaj - Öğrencilerden Esin Aslan ile röportaj Muş 'ta öğrenciler Mehmetçik için türkü seslendirdiMUŞ (AA) - Muş 'ta bir grup lise öğrencisi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik için kendi yazdıkları türküyü seslendirdi.Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, harekatta şehit olan askerler için türkü yazdı.Öğrenciler okul bahçesinde Türk bayrakları açarak, idarecilerinin gözetiminde yazdıkları türküyü seslendirdi.Öğretmenlerden Ayşe Çelik, gazetecilere, okul idaresinin izniyle türkü hazırlayan öğrencilerde büyük bir vatan sevgisi gördüklerini anlatarak, "Öğrencilerimizin Mehmetçik'e olan düşkünlüğü, vatana olan sevgisi sayesinde daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu. Öğrencilerden Büşra Demir ise arkadaşlarıyla konuşurken Mehmetçik için türkü yazma fikrinin akıllarına geldiğini ifade etti. Mehmetçik'e ancak bu şekilde yardımcı olabileceklerini belirten Demir, "Allah askerimizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.Öğrencilerden Esin Aslan da türküyü sınıftaki 6 - 7 arkadaşıyla yazdıklarını ve sınıfça seslendirdiklerini söyledi.