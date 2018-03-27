Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Öğrenciler Mehmetçik için türkü seslendirdi - MUŞ

Öğrenciler Mehmetçik için türkü seslendirdi - MUŞ

- Öğrenciler sınıfta ders çalışırken - Öğrencilerin okul bahçesinde bestelerini seslendirmeleri - Öğrencilerden Büşra Demir ile röportaj - Öğrencilerden Esin Aslan ile röportaj Muş 'ta öğrenciler Mehmetçik için türkü seslendirdiMUŞ (AA) - Muş 'ta bir grup lise öğrencisi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik için kendi yazdıkları türküyü seslendirdi.Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, harekatta şehit olan askerler için türkü yazdı.Öğrenciler okul bahçesinde Türk bayrakları açarak, idarecilerinin gözetiminde yazdıkları türküyü seslendirdi.Öğretmenlerden Ayşe Çelik, gazetecilere, okul idaresinin izniyle türkü hazırlayan öğrencilerde büyük bir vatan sevgisi gördüklerini anlatarak, "Öğrencilerimizin Mehmetçik'e olan düşkünlüğü, vatana olan sevgisi sayesinde daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Öğrencilerden Büşra Demir ise arkadaşlarıyla konuşurken Mehmetçik için türkü yazma fikrinin akıllarına geldiğini ifade etti.
Mehmetçik'e ancak bu şekilde yardımcı olabileceklerini belirten Demir, "Allah askerimizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.Öğrencilerden Esin Aslan da türküyü sınıftaki 6 - 7 arkadaşıyla yazdıklarını ve sınıfça seslendirdiklerini söyledi.

Ders Çalış Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Öğrenciler Okul Bahçesi 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı