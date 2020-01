Öğrenciler Manisa Mesir Macunu Festivalini canlandırdı

--Nedimelerin at arabasıyla gelişi

--Merkezefendi ve Ayşe Hafsa Sultan’ın kazan karması

--Okul müdürü Murat Kemal Bayer konuşması

--Mesir macunu yapımı ve kesimi

--Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik konuşması

--Mesir saçımı ve öğrencilerin mesir kapması



( MANİSA )- Festivalde saçım töreni görmeyen öğrenciler mesir saçtı, mesir kaptı MANİSA



- Manisa’da Mesir Macunu Festivali’ne katılamayan ve saçım töreni heyecanı yaşayamayan minikler okullarında Mesir Macunu Festivali düzenledi.

Manisa Eğitim Projeler (MANEP) 2023 kapsamında düzenlenen etkinlikte adeta bu yıl 480.'si düzenlenecek Manisa Mesir Macunu Festivali havası yaşandı. Manisa Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu tarafından MANEP 2023 Manisa’ya Değer Katanlar faaliyeti kapsamında Manisa Mesir Macunu Festivali canlandırıldı. Yaşları küçük olmasından dolayı festivalde Mesir Macunu saçım heyecanı yaşayamayan çocuklar için gerçekleştirilen festivalde öğrenciler tarafından canlandırılan Hafsa Sultan ve Merkez Efendi mehter eşliğinde öğrencileri selamladı. Ardından Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat verme töreni gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikte adeta bu yıl 480.’si kutlanacak Manisa Mesir Macunu Festivali havası yaşandı. Tören duaların okunması ardından öğrenciler paketlenen Mesir Macunlarını arkadaşlarına saçtı. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Okul Müdürü Murat Kemal Bayar, “Bu projeyi yapmamızın sebebi, çocuklarımıza geleneksel kültürümüz olan Mesir Macunu’nu tanıtmak ve bunun heyecanını yaşatmaktı. Aynı zamanda Manisa Valisi Ahmet Deniz’in başlattığı MANEP 2023 Manisa’ya Değer Katanlar faaliyeti kapsamında bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımız bu etkinliğe çok iyi hazırlandılar. Sultan Camii külliyesinde yapılan bu etkinliklere çocuklarımız katılamıyorlardı. Bu heyecanı yaşamak istedik. Yaklaşık 2 bin 500 Manisa Mesir Macunu saçtık” dedi.

Öğrencilerin Manisa’nın önemli bir değerine sahip çıktığını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bugün gerçekten de Manisa’nın bir değerini tanıtılması ve yaşatılması adına önemli bir etkinliğe şahitlik ettik. Okul aile birliğimiz, okul yöneticilerimiz, öğrencilerimizle beraber Mesir Macunu Festivalinin bir minyatürünü gerçekleştirdiler. Mesir Macunu Manisa için son derece önemli. 479 yıllık bir gelenek, bir festival. UNESCO’nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası listesinde de yer alıyor. 479 yıldır Manisa Mesir Macunu her yıl baharda halka saçılıyor. Burada da öğrencilerimiz bunu canlandırdılar. Tarihini, kültürünü, değerlerini, medeniyetini; yaşama, tanıma ve tanıtma noktasında örnek etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı. Hafsa Sultan’ı canlandıran öğrencilerden Celin Yıldırım, rolüne çok iyi hazırlandığını ancak çok heyecanlı olduğunu belirtirken, Merkez Efendi’yi canlandıran öğrencilerden Haktan Ali Dinçer ise böyle bir etkinlikte rol almaktan çok mutlu olduğunu söyledi.



Etkinliğe Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

