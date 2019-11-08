Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrenciler lösemili çocuklara destek için maske taktı - SAKARYA

Öğrenciler lösemili çocuklara destek için maske taktı - SAKARYA

- Maske takan öğrencilerden detay - okul müdürü Hüseyin Mutlu'nun konuşması - KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar'ın konuşması - Öğrencilerin sloganı seslendirmesiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da bir ortaokulda öğrenciler, "2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında maske takarak lösemili çocuklara destek oldu.Adapazarı ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulunda öğrenciler, öğretmen ve okul yönetimi, "Lösemi bulaşıcı değildir, sevgi bulaşıcıdır" sloganıyla okul bahçesinde etkinlik düzenledi.
Yaklaşık 1500 öğrenci ve öğretmen, ağızlarına maske takarak lösemi hastası çocukların yanında olduklarını gösterdi.Programda konuşan okul müdürü Hüseyin Mutlu, lösemili çocukların tedavileri devam ederken çevreden mikrop kapmamak için maske kullandıklarını anımsatarak, "Bu maskeleri bulaşıcı hastalık sebebiyle değil, enfeksiyona karşı vücut dirençleri düşük olduğu için korunmak amacıyla takıyorlar. Mithatpaşa Ortaokulu ailesi olarak yılın bir haftası dahi olsa lösemili çocuklarımızı hatırlamak, onların yerine kendimizi koymak, farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.
KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar da hafta dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerinde etkinlikler yapıldığını dile getirdi.Çok güzel bir farkındalık yaşattıklarını belirten Akar, "Yakında okulda lösemili bir arkadaşınızın hayatını konu alan filmi izleyeceğiz. Geçen yıl okulunuzdan bir arkadaşınız, sınavdan kazandığı ödülü lösemili arkadaşlarına bağışladı. Bu duyarlı davranışından ötürü Muhammed Celalettin Efe arkadaşınıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Farkındalık Bulaşıcı Hastalık Lösemi Hastası Okul Müdürü Okul Bahçesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı