Öğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okudu - MERSİN İzle
- Kızkalesi Ortaokulu öğrencileri kitap okumak için Kızkalesi’ne gidiş görüntüleri - Öğrencilerin Kızkalesi kumsalında ellerinde kitapları ile yürümeleri - Öğrencilerin kitap okuma etkinliği öncesi toplu fotoğraf çektirilmesi - Denize giren vatandaşlardan ve Kızkalesi görüntü - Kızkalesi sahilinde oturarak kitap okuyan öğrencilerden genel görüntüler - Kitap okuyan öğrencilerin hava görüntüsü - Karakale de öğrencilerin kitap okuma görüntüsü - İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük’ün öğrenciler arasında kitap okuma görüntüsü - Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile yapılan röportaj görüntüsü - Kız öğrenci Sevim Seyran ile yapılan röportaj görüntüsü - Erkek öğrenci Ahmet Onur ile yapılan röportajÖğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okuduMERSİN (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'nde kitap okudu.Kent genelindeki tarihi mekanlarda okuma etkinliği kapsamında bir araya gelen Kızkalesi Ortaokulu öğrencileri, sayfaları tarihi kaleye karşı açtı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle öğrencilere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hem de tarihi yerleri tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.
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