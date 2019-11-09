Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okudu - MERSİN İzle

Öğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okudu - MERSİN İzle

- Kızkalesi Ortaokulu öğrencileri kitap okumak için Kızkalesi’ne gidiş görüntüleri - Öğrencilerin Kızkalesi kumsalında ellerinde kitapları ile yürümeleri - Öğrencilerin kitap okuma etkinliği öncesi toplu fotoğraf çektirilmesi - Denize giren vatandaşlardan ve Kızkalesi görüntü - Kızkalesi sahilinde oturarak kitap okuyan öğrencilerden genel görüntüler - Kitap okuyan öğrencilerin hava görüntüsü - Karakale de öğrencilerin kitap okuma görüntüsü - İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük’ün öğrenciler arasında kitap okuma görüntüsü - Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile yapılan röportaj görüntüsü - Kız öğrenci Sevim Seyran ile yapılan röportaj görüntüsü - Erkek öğrenci Ahmet Onur ile yapılan röportajÖğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okuduMERSİN (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'nde kitap okudu.Kent genelindeki tarihi mekanlarda okuma etkinliği kapsamında bir araya gelen Kızkalesi Ortaokulu öğrencileri, sayfaları tarihi kaleye karşı açtı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle öğrencilere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hem de tarihi yerleri tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Kitap Okuma Öğrenciler Tarihi Mekan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı