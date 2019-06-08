Öğrenciler kitap okumak için yarıştı Haberi

-ödüllerin verilmesi

-kaymakam ve belediye başkanının konuşması



( ELAZIĞ )- Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 3 bin öğrenciye binlerce kitap dağıtılarak başlatılan " Arıcak'ta Okuyorum" projesi kapsamında sınavla dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi ELAZIĞ



- Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 3 bin öğrenciye binlerce kitap dağıtılarak başlatılan " Arıcak'ta Okuyorum" projesi kapsamında sınavla dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Arıcak Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Arıcak’ta Okuyorum’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında belediye tarafından sağlanan 4 bin kitap ilçede eğitim gören 3 bin öğrenciye dağıtıldı. Yaklaşık 2,5 ay süren proje sonrasında okunan kitaplar üzerinden öğrencilere sınav yapıldı. Sınavda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, öğretmen ve velilerin katıldığı programla bisiklet, tablet ve akıllı saat hediye edildi. 3 bin öğrencinin dahil olduğu bir kitap okuma kampanyası başlattıklarını belirten Kaymakam Şenol Öztürk, “Belediye başkanımızın destekleriyle 4 bin kitabı tüm okullarımıza teslim ettik. 2,5 aylık bir sürecin sonunun proje dahilinde çeşitli ödüller vereceğimizi bildirdik. Onlarda yüzde 90’lık bir katılımla beraber kitap okuma faaliyetinin içerisinde bulundu. Tabi çeşitli sınavlardan sonra 12 öğrencimize ödül verdik. Güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyoruz. Amacımız burada onların kitap okuma faaliyetini tüm öğrencilerimize yayabilmek. Onların hayatların bu tür alışkanlığı kazandırabilmek. Eğitim öğretim hayatlarında da önemli bir ivme olduğunu düşünüyoruz. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Bu tür programların devamını dileyen ilçe Belediye Başkanı Ferit Yıldırım ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

