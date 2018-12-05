Öğrenciler ‘kardeş okul’ ile birlikte geleceğin dilini öğreniyor

-röportajlar

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Uğur Okulları, ‘Kardeş Okul Kodluyor’ projesi kapsamında farklı okullardan öğrencileri misafir ediyor, öğrenciler kodlama ile ilgili bilgilerini akranları ile paylaşıyor. Yaşıtlarına örnek olacak projeler meydana getiren Uğurlu öğrenciler, bu kez Uğur Okulları Basın Ekspres Kampüsünde Altınyıldız İlkokulu’ndan akranlarını ağırladı. Kodlama ve robotik derslerinde kazandıkları becerileri kardeş okullarındaki öğrencilere aktaran çocuklar öğretmenler eşliğinde fikir alışverişinde bulunuyor, aynı zamanda sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi de kazanıyor. 3 yıldır kardeş okulları ile birlikte projelere imza atan Uğur Okulları öğrencileri ‘Kardeş Okul Kodluyor’ projesi kapsamında kodlama ve robotik derslerinde kazandıkları becerileri yaşıtları öğrenciler ile paylaştı. Etkinlikte bilgi alışverişinde bulunan öğrenciler, legolar ile ürettikleri robotların bilgisayar üzerinden kodlamasını yaparak hareket etmesini sağlıyor. “Amacımız; Çocuklarımızı bir araya getirerek geleceğin dilinden konuşmalarını sağlamak” ‘Kardeş Okul Kodluyor’ etkinliğini akran öğrenimi desteklemek amacıyla yaptıklarını dile getiren Uğur Okulları Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı ve IT Müdürü Metin Akça, “Bu projede öğrencilerimizin, kardeş okullarımızdaki öğrenciler ile bir araya gelmelerini ve öğrendiklerini birbirleri ile etkileşime geçerek uygulamalarını sağlıyoruz. 3 yıldır yaptığımız bu proje Türkiye’nin bütün bölgelerindeki kampüslerimizde uygulanıyor. Bu yılki çalışmamızın daha ilk ayında kardeş okullarımızda 1400’e yakın öğrenciye ulaştık. Bu projedeki amacımız tamamen akran öğrenimini desteklemek ve çocuklarımızı bir araya getirerek geleceğin dilinden konuşmalarını sağlamak” dedi.

Uğur Okulları olarak, çocukların geleceğe aktif olarak hazırlanmalarını desteklediklerini ifade eden Akça, “Kodlama, robotik ve STEM eğitimine ağırlık ve önem veriyoruz. Bugün burada olan çocuklarımız 9 ile 10 yaşında olan çocuklarımız, yaklaşık 15, 20 sene sonra iş hayatına atılacaklar ve başka bir dünyada yaşıyor olacaklar. Onları bu dünyaya hazırlamak ana amacımız. Bu nedenle hem çocuklarımızı hem de kardeş okullarda bulunan çocuklarımızı geleceğin dili ile konuşturmak ve onları geleceğe hazırlamak bizim amacımız” dedi.

Yaptıkları etkinliklere ilişkin açıklama yapan Akça, “Bu etkinliğimizde çocuklarımız ile bir uygulama yapmaya çalışıyoruz. Bu uygulama içerisinde hem kodlama hem de robotik etkinlikler var. Çocuklarımız burada Bilgi ve İletişim Teknoloji derslerinde öğrendikleri kazanım ve becerileri birbirlerine aktarmak için bir araya gelip, bir proje üzerinde çalışıyorlar. Daha sonra öğretmenlerimizin eşliğinde bitirilen projelerin ardından birlikte yapılacak olan ve geliştirilecek olan işlemler var ise onları da sürdürmeye devam ediyorlar” diyerek cümlelerini sonlandırdı. “Hem oyunlar oynayıp hem de projeler yapıyoruz” Bilgisayarda kodlama yaptıklarını söyleyen Uğur Okulları 5’nci sınıf öğrencisi Barkın Tuna Erginbaş, “Oyun tasarlıyoruz, legolarımızı birleştirerek robotlar yapıyoruz. Robotlarımızı kodlayarak onlarla yarışlar düzenliyoruz. Kardeş okulumuzdaki öğrenci arkadaşlarımız ile çok iyi anlaşıyoruz. Hem oyunlar oynayıp hem de projeler yapıyoruz. Derslerde öğrendiklerimizi onlara öğretiyoruz, onlarla güzel bir çalışma elde ediyoruz” dedi.

“Kardeş okulumuzun olması çok güzel bir şey” Kardeş okullardaki arkadaşlarına kodlama ve robotik öğrettiklerini söyleyen Uğur Okulları 5’nci sınıf öğrencisi Ege Gürler, “Arkadaşlarımızı robotik ve kodlamaya alıştırmaya çalışıyoruz. İleride kendileri de yapacaklar. Kardeş okulumuzdaki arkadaşlarımız ile hem eğlenip hem de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Öğretmenlerimiz ile onlara yardımcı oluyoruz, bilgilerimizi paylaşıyoruz. Kardeş okulumuzun olması çok güzel bir şey, biz bildiklerimizi onlara severek öğretiyoruz” dedi.



