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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenciler istedi, okula mini çiftlik kuruldu İzle

Öğrenciler istedi, okula mini çiftlik kuruldu İzle

Laboratuvardan detaylar

Kuluçka Makinesi Öğretmenler Öğrenciler Okul Bahçesi Hayvan Sevgisi 

-Çocuklar ve çiftlikten detay
-Röportajlar
-Genel detaylar

( ERZURUM -ÖZEL)- Laboratuvardan toprağa geçen çiftlik projesi ERZURUM

- Erzurum’da bir grup öğretmen, laboratuvar ortamına kurdukları kuluçka makinesi sayesinde dünyaya gelen civcivleri okul bahçesine kurdukları kümesler aracılığıyla öğrencilerle buluşturuyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları’nda öğretmenler ve öğrenciler ortaklaşa kuluçka makinesi üretti. Dikdörtgen bir kutu içerisine yerleştirdikleri aparatlarla makine içerisinde ısı veriyorlar. Yumurtaları yerleştirdikten sonra kamera ile gün gün takip ediyorlar. Ardından yumurtadan çıkan civcivleri özel bir yuvaya alıyorlar. 20 gün sonra büyüyüp ferik olan civcivleri okulun bahçesine kurdukları kümeslerde öğrencilerle buluşturuyorlar. Okul yönetimi ayrıca bahçeye 2 yeni kümes daha ekleyerek bu kümeslere ise Bıldırcın ve Tavşan bıraktı. Teneffüs zili çalar çalmaz öğrenciler bu kümeslere koşuyor ve hayvanları sevmek için adeta bir yarışa giriyorlar. Öğrencilerin hayvanları daha iyi tanıması ve kaynaşması için yapılan bu projeden velilerde memnun. Vakıf Okulları Kampüs Müdürü Erdal Karagülle, kümeslerin öğrencilerde hayvan sevgisi aşılamada önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “ Çocuklarımızın doğayla buluşmalarını burada gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz hayvanlara nasıl davranacaklarını görüyorlar. Çocuklarımız yoğun geçen akademik dönemin stresini atmak için hayvanlarla kaynaşıyorlar. Küçükler yaşadığımız dönem itibari ile hayvanlardan uzak yaşıyorlar. Ama bu kümesler sayesinde dikkat ediyoruz sabah gelir gelmez sınıflardan önce kümeslerin yanına uğruyorlar” dedi.

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