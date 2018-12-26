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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenciler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu İzle

Öğrenciler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu İzle

Mesajların fotoğrafları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Kullar Öğrenciler Tatil Heyecanı Kar Yağışı 


- İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başlayınca tatil heyecanına kapılan öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutu. Okulların tatil olmasını isteyen öğrencilerin mesajları güldürdü. Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürünürken, öğrencilerde de tatil heyecanına kapıldı. Okulların tatil olmasını isteyen öğrenciler, sosyal medya üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tutu. Kimi öğrenciler şiir ile valiye gönderme yaptı, kimileri de komik mesajlar attı. İşte o mesajlardan bazıları: “'Valim yoğun kar yağışı başladı gerekeni yaparsınız', 'Gidip uyuyalım bari, belki rüyamızda görürüz tatili', 'Valim Sayın Valim saygıdeğer valim İstanbul Bahçelievler ilçesine kar düşmüş bulunmakta. Sizlerin de çok yüce bilginiz dahilinde buzlanma olasılığı ihtimali artmaktadır. Asla işinize karışma gibi bir durumum olamaz ancak sizlerin de bizlerin güvenliğini düşüneceğinizi umuyorum', 'Canım Valiciğim biz henüz okula gitmedik. Bence bizi bu soğukta okula göndermek istemezsiniz. Tatil yapın', 'Ali'dir güzel ismi, Leyla ile mecnun gibi, İnsanlık ondan görür, sevgiyi ve tatili', 'Valim, Sarıyer’in halini biliyor musunuz? Yollarda kaldık çoluk çocuk..."
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