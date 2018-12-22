Öğrenciler içi dolu su bardaklarla ve meyvelerle müzik yapıyor

-Meyveleri bilgisayara bağlarken

-Meyve ve sebze ile müzik

-Su ile müzik

-Sınıfta öğrenciler

-Mekatronik Mühendisi Mehmet Gire öğrenciler ve okul sahibi Cuma Şirin rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA )- Hazırladıkları devrelere bağlantı kurdukları içi su dolu bardak ve meyvelerle müzik yapıyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde özel bir okulda eğitim ve öğretim gören öğrenciler, elektrik devreleri adeta konuşturuyor. Öğrenciler, meyve ve suyla piyano çalıyorlar. Siverek’te özel bir okulda açılan robotik kodlama sınıfında öğrencileri yazdığı programlarla müzik dersini daha keyifli hale getiriyor. Öğrenciler, patlıcan, domates, limon ve biber gibi sebzelerin yanında, iletkenliği bulunan su ve kurşun kalem karalamalarıyla müzik yapıyor. Öğrenciler bilgisayar ortamındaki kodlamayla bilgisayardan meyve, su bardağı ve kurşun kalem karalamalarına giden devrelerle pek alışık olunmayan piyano oluşturdu. Yapılan karalama izine, bardak içerisindeki suya ve meyvelere dokunulduğunda nota seslerini elde eden öğrenciler hem kodlamada kendilerini geliştirirken hem de alışılmışın dışında müzik ile keyifli zaman geçiriyor. Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Mekatronik mühendisi Mehmet Gire, "Yerli malı haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizle farklı bir etkinlik yapmak istedik. Bu hafta bilgisayar ve robotik kodlama atölyemizde bilgisayar ortamında tasarladığımız uygulama ve devrelerle sebze, meyve, su ve kurşun kalem karalaması ile yani iletkenliği olan araçlarımız ile bir müzik etkinliği yaptık. Bu şekilde öğrencilerimiz kodlamanın hayatımıza uyarlanabilirliğini tecrübe etme şansı elde ettiler. Siverek’te ilk kez okulumuzda yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerimize gülerek eğlenerek kodlama dersini verdik ve sevdirdik. Aynı zamanda bunun gibi çeşitli etkinlikler ile öğrencilerimiz geleceğe hazırlıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirerek derslerimizi bir oyun havasında, eğlenerek ve gülerek öğrenme sağlamış oluyoruz” dedi.

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Süleyman Hasan Kızıltaş, derslerin bu şekilde daha keyifli olduğunu söyleyerek, "Bugün robotik kodlama dersinde yaptığımız uygulama ve devrelerle meyve sebzelerin içindeki sıvının iletkenliğini kullanarak nota sesleri çıkarmalarını sağladık. Ayrıca bu derste Mblock uygulaması ile verdiğimiz komutları yerine getirebilen çeşitli oyunlar tasarladık. Derslerimiz çok eğlenceli ve güzel geçiyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördük ve yaptık. Bu dersi çok seviyoruz" dedi.

Dersleri dört gözle beklediklerini anlatan öğrencilerden Ramazan Emir Şirin ise, "Robotik kodlama dersinde çok çeşitli etkinlik ve tasarımlar yapıyoruz. Araba oyunu, zıplama oyunu vb oyunlar tasarladık ve yaptık. Sebze ve meyvelerle piyano notaları çıkarmayı öğrendik. 3D yazıcı ile çeşitli şekiller, görseller tasarladık. Derslerimiz çok güzel geçiyor. Burada her gün daha farklı şeyler öğreniyoruz. Hocalarımızın da yardımları ile derslerimiz eğlenceli ve güzel geçiyor” şeklinde konuştu Okul yöneticilerinden Cuma Şirin ise "Malum çağımız bilgisayar programlama ve robot çağı. Şu an hayatımızın merkezine teknoloji bulunmakta. Bizler gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve çağı yakalamak için bu derslere önem veriyoruz. Bu anlamda hem Türkiye’de hem de dünyada başarılara imza atmak için gençlerimiz teşvik ediyoruz. Zamanımız programlama ve bunun hayata yansıyan kısmı da robot teknolojisi. Bizde bu amaçla bu sınıfı açtık ve gençlerimize 3 boyutlu yazıcı da temin ettik. Bugün burada öğrencilerimiz yaptığı tasarımlar ve uygulamalar ile bizlere umut olmaktadır" diye konuştu.

(MB-SD-

