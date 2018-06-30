Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü İzle

-Adayların içeriye alınması

-Enes Aydaş ile röp.

-Elif Bağoğlu ile röp.

-Baba Vahap Erümit ile röp.

-Detay



( KOCAELİ -HD)- Kocaeli’de başvuru yapan 52 bin 962 aday, Temel Yeterlilik Sınavı’na girdi KOCAELİ



- Kocaeli’de başvuru yapan 52 bin 962 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’nda ter döktü. Öğrenciler üniversiteye geçiş sınavında heyecan yaşarken, aileler de dışarıda heyecanla bekledi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve bu sene ilk defa düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS), tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de adayların ve ailelerin büyük heyecanı ile başladı.

YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)’ye giren binlerce öğrenci sınav yerleri olan okulların önlerinde aileleri ile yaşadıkları heyecanın ardından saat 10.15’te sınava girdi. Saat 10.00’da okulların kapıları kapatılırken, aileler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe girdi. Ailelerden kimisi dua ederken kimisi okul bahçesinin duvarının dibinde bekledi. 135 dakika sürecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Sınavı’na Kocaeli’den 52 bin 962 kişi başvurdu. Adaylar, bir sınav heyecanı da yarın yaşayacak. Adaylar, yarın saat 10.15’te düzenlenecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ter dökecek. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise yarın saat 15.45’te düzenlenecek. Sınav sebebi ile çok heyecanlı olduğunu ifade eden Enes Aydaş, “Heyecanlıyım tabi ki de. Buradaki herkes az çok da olsa heyecanlıdır. Çalıştık ama inşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Onun için buradayız. Sınava ilk defa giriyorum. Sınava çalıştım ama kimi zaman da boşladığımız oldu. Elimden geleni yaptım. Şimdi de sınava gireceğim. İyi bir sonuç bekliyorum” dedi.

Sınavın zorluğuna göre iyi bir sonuç beklediğini söyleyen aday Elif Bağoğlu, “Sınava çalıştım ama konuların yüzde 70’ne falan çalıştım. Heyecanlı değilim. Dün çok heyecanlıydım ama şu an değilim. Böyle gireceğiz artık. Sınavın durumuna göre iyi bir sonuç bekliyorum. Sorulara bağlı” diye konuştu.

İki çocuğunun da aynı anda üniversite sınavına girdiğini ve bu nedenle heyecanlı olduklarını söyleyen baba Vahap Erümit, Hem kızım hem de oğlum sınava giriyor. İki heyecanı aynı anda yaşıyoruz. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Ben de bir veli olarak heyecanlıyım. Çocuklarım ilk defa üniversite sınavına girdikleri için biz de onlarla aynı heyecanı paylaşıyoruz. Bir yıl boyunca zorlu bir süreç oldu. Çok çalıştılar, umarım başarılı olur ve emeklerinin karşılığını alırlar” şeklinde konuştu.



