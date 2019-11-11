Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenciler gözyaşlarına boğuldu... İşçilerin kaldığı prefabrik ev yandı yanındaki okul tahliye edildi

Öğrenciler gözyaşlarına boğuldu... İşçilerin kaldığı prefabrik ev yandı yanındaki okul tahliye edildi

- Yangın yerinden görüntü

Okul İnşaatı Prefabrik Ev Yangın Yeri Sağlık Ekipleri İnşaat İşçileri 

-- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-- Yanan yapılardan görüntü
-- Tahliye edilen öğrencilerden görüntü
-- Detaylar

( KOCAELİ )- Alev alev yanan konteynerler mahallenin üzerini dumanla kapladı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir okul inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrike bina alev alev yandı. Oluşan duman nedeniyle yangın yeri yakınında bulunan okulda öğrenciler tahliye edildi. Olay sabah 09.45 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ve eskiden anaokulu olarak kullanıldığı öğrenilen okul inşaatında kalan inşaat işçilerinin kaldığı prefabrike binada yangın çıktı. Bir anda büyüyen tüm binayı saran alevleri görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında oluşan yoğun duman ise mahallenin üzerinde kara bulutlar oluşturdu. Çevre mahallelerden bile görünebilen duman nedeniyle yangın yeri yanında bulunan okuldaki öğrenciler tahliye edildi. Korku içinde okullarından çıkan öğrenciler velilerine koşarken, sağlık ekipleri de bazı öğrencilere eşlik etti. Can kaybının yaşanmadığı yangın hakkında inceleme başlatıldı. (GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı