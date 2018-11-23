Öğrenciler farkındalık için pedal çevirdi

-Rektör Tuncay Döğeroğlu’nun açıklamaları

-Dekan Yardımcısı Veli Onu Çelik’in görüşleri



( ESKİŞEHİR ) Öğrenciler sağlıklı yaşam için pedal çevirdi- ESTÜ’de farkındalık sürüşü ESKİŞEHİR



- Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ)’de düzenlenen Pedal Çeviriyoruz etkinliğinde öğrenciler sağlıklı yaşam için bisiklet sürdü. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplanan yaklaşık 100 kadar bisikletli Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, soğuk havaya rağmen kampüs içerisinde 6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Düzenlenen etkinliğe ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz, öğretim elemanları da katılım gösterdi. Burada açıklamalarda bulunan Rektör Döğeroğlu, "Bu etkinlik her anlamda hem sağlıklı yaşam, hava kirliliğiyle mücadele ve ekonomik bir kazanç sağlama anlamında hiç kuşkusuz sağlıklı yaşama bir mesaj olması açısından önemli bir etkinlik. Ders kapsamında yaklaşık 100 öğrenci sembolik olarak bir etkinlik düzenledi.

Vereceğimiz mesajlar çok daha önemli ve büyük olacaktır. İnşallah bu bir başlangıç olur. Buna benzer etkinliklere bahar aylarında imza atıyor olacağız. Bu kampüsün aslında ekokampüs, sürdürülebilir yeşil bir kampüs olabilmesi açısından bisiklet etkinliği çok önemli bir mesaj. Umarım geleneksel bir hale gelir” ifadelerini kullandı. "Bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalı" Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Veli Onur Çelik de etkinliğin amacından bahsederek, “Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin ‘sporda etkinlik yönetimi’ dersi kapsamında başından sonuna kadar planlamış oldukları etkinlik. Tamamen kendilerinin belirlemiş oldukları bir konsept. Bu etkinliğin iki temel amacı var. İlki özellikle bisiklet kullanmanın şehrimiz özelinde yaygınlaştırılması ve bununla ilgili farkındalığın oluşturulabilmesi. İkincisi de hareketli bir yaşam, sağlıklı bir yaşam ve bunun özelinde bisiklet kullanmayı özendirici yine bir farkındalık güdülüyor. Bu bir başlangıç olacaktır. Bundan sonraki süreçte bizim öncülüğümüzde bisiklet festivali gibi daha büyük projeleri Eskişehir halkıyla paylaşmak en büyük amacımız” dedi.



