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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler engelliler için ‘Empati Parkuru’nda yürüdü

Öğrenciler engelliler için ‘Empati Parkuru’nda yürüdü

Tekerlekli sandalyede parkuru tamamlayan öğrenciler

Görme Engelliler Üniversite Öğrencisi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci Tekerlekli Sandalye 

-Empati parkuru
-Gözleri kapatılıp parkur da yürüyen öğrenciler
-MAKÜ Eflatun Topluluğu Başkanı Abdullah Edip Çoşkun ile röportaj
-Parkurda yürüyen öğrencilerin açıklamaları

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da bir grup üniversite öğrencisi, engellilerin yaşadıklarını zorlukları anlamak için ‘Empati Parkuru’nda yürüdüler. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yeniler kulübü ve Eflatun Öğrenci Topluluğu öğrencileri, engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak ve yaşamlarındaki engelleri kaldırmaya dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.
Öğrenciler bu kapsamda, 'empati parkuru'nda yürüdü. Parkurda görme ve bedensel engelli öğrencileri ve vatandaşları daha iyi anlamak için empati parkurda tekerlekli sandalye, koltuk değneği, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak için ise gözleri bağlı bir şekilde parkurda yürümeye çalıştılar. Parkuru tamamlayanlar yaşadıkları zorlukları deftere yazdı. MAKÜ Eflatun Topluluğu Başkanı Abdullah Edip Çoşkun, “ Yaşadığımız toplumda Engelliler daha iyi anlaya bilmek için Empati parkuru hazırladık. Burada engellileri daha iyi anlaya bilmek ve yaşadıkları zorlukları bizzat yaşadık. MAKÜ Eflatun Topluluğu olarak değişik etkinliklere imza atmaya başladık” dedi.
Empati Parkuru'nu tamamlayan öğrenciler ise duygu ve düşüncelerini dile getirip Engellilerin yaşadıkları zorlukları bu parkurda daha iyi anladıklarını ifade ettiler.
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