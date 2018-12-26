Öğrenciler dürüst alışverişi bu market ile öğreniyor Haberi

-öğrencilerin marketten alışveriş yapması

-bir öğrenci ile röportaj

-okulun dışından detay



( KAYSERİ )- Okulda açılan markette öğrenciler hiçbir görevli olmadan alışveriş yapıyor KAYSERİ



- Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Muammer Kocatürk İlkokulu'nda okulunda öğrencilerin dürüst alışverişi öğrenmesi ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek maksadıyla Dürüstlük Marketi açıldı. Okulda açılan Dürüstlük Marketinde öğrencilerin herhangi bir görevliye ihtiyaç duymadan alışveriş yaptıklarını söyleyen Muammer Kocatürk İlkokul Müdürü Ali Yapar, "Dürüstlük konusunu bu projemizde işlemeye çalıştık, gördüğünüz gibi dürüstlük market açtık bu marketimizin amacı başlarında hiçbir görevli olmadığı halde çocuklar geliyorlar alışverişlerini yapıyorlar, ödemelerini yapıp gidiyorlar" dedi.

Proje çerçevesinde yardımlaşmayı öne çıkarmak için 'Askıda' projesini de devreye soktuklarını ifade eden okul müdürü Yapar, "İsteyen çocuk yardımlaşma yapmak istediği zaman ihtiyacı olan arkadalar için fazladan parasını ödeyip askıya koyuyor, parası olmayan çocuklarda gelip bu askıdaki ürünleri ücretsiz bir şekilde alıyorlar. Hem dürüstlük davranışını hemde yardımlaşma davranışını bu proje vesilesiyle hayata geçirdik" diye konuştu.

(AÖ-

