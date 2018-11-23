Öğrenciler “diplomalı zeytinyağı” üretiyor

-Fabrika detayları

-Mücahit Kıvrak röp.

-Öğrenci Veli Kaya röp.



( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğrencileri hem öğreniyor, hem üretiyorlar. Öğrenciler zeytin ve zeytinyağındaki markaları ile de dikkat çekiyor. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğrencileri bir yandan akademik eğitimlerine devam ederken, bir yandan da sahada uygulama yapıyor. Uygulama eğitimlerini üniversite bünyesinde bulunan zeytinyağı üretim tesisinde yağa dönüştürüyor. Üretimin her aşamasında bizzat bulunan öğrenciler, ürettikleri ürünleri ise “Zeytinin okumuş hali” “Diplomalı zeytinyağı” markasıyla sunuyorlar. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Türkiye’de kurulabilecek zeytinyağı fabrikalarının en küçüğünü biz üniversite olarak kurduk. Diplomalı zeytinyağı, Zeytinin okumuş hali ve Balıkesir Üniversitesi markalarını da tescilledik. Üniversitemiz adına tescil yaptırdık. Üretim izinlerimizi aldık. Patentlerimizi aldık. Burada öğrencilerimizi ile beraber üretiyoruz. Daha sonrasında ise satışı söz konusu oluyor” dedi.

Öğrenci Veli Kaya, “Ben Afyon’da zeytin işi yapıyorum. Bu işi biraz daha profesyonel yapmak için geldim buraya. Burada atölye derslerimiz var. Zeytinyağı sıkım makinesi var. Zeytinyağı sıkımını öğreniyoruz. Zeytinli ile ilgili herşeyi öğrenmek için geldim” diye konuştu.

(EME-MŞ)

