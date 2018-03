Öğrenciler dağıttı, yolcular kitap okudu

-yolcuların kitap okuması

- Elazığ'da başlatılan kampanya kapsamında şehir için toplu taşıma aracına binen yolculara kitap hediye edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Elazığ Her yerde Okuyor’ projesine destek amaçlı etkinlik yapıldı. Fırat Üniversitesi (FÜ) Damla Öğrenci Topluluğu, Doğukent'ten Hilalkent mahallesine giden belediye otobüsüne binen yolculara kitap hediye etti. Yolcularda hediye olarak aldıkları kitapları okuyarak kampanyaya destek verdi. Projenin Koordinatörü Metin Özgen, “Üniversitemizde Damla Öğrenciler Topluluğu tarafından ‘Elazığ Her yerde Okuyor’ projesine destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu gün Doğu kentten başlayıp Hilal kente devam eden otobüsümüzde tüm vatandaşlarımıza birer kitap hediye ettik . Kitap okumanın önemi nedeniyle bundan sonraki süreçte de çok farklı projelerimiz devam edecek. Buradan özellikle projemize büyük destek veren belediye başkanımızdan da bir istekten bulunmak istiyoruz. Elbüs otobüsleri Nisandan itibaren hizmete geçecek bunu biliyoruz. O tarihten sonra en azından her otobüse birer tane kütüphane kurulmak suretiyle 45 dakika 50 dakika devam eden yolculukta vatandaşlarımız kitap okuma alışkanlığını geliştirsinler”dedi.

Günümüzde insanların okumayı tamamen terk ettiğini dile getiren yolculardan Mustafa Şen, “Gençler, yaşlılar herkes televizyon başına toplanmışken böyle bir projenin başlatılmasından çok memnun oldum. İnşallah Elazığ her yerde okuyacak. Televizyon, internet gibi şeylerle meşgul olunmakta kimse okumaya bakmıyor. İnsana, televizyon ve internet ne kadar bilgi verse de, kitap kadar bilgi veremez. Kitap okumadan hiçbir bilgi sahibi olunamaz. Bu kadar yıldır televizyon izliyoruz. Ne öğrendin deseler koca bir hiç derim. Ama okuduğum kitapları hala hatırlıyorum ve onlardaki bilgilerle hayatımı devam ettiriyorum” diyerek düşüncelerini aktardı.