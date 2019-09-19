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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler çöp topladı - KAYSERİ

Öğrenciler çöp topladı - KAYSERİ

- Öğrencilerin hazırladıkları çevre duyarlılığına dikkat çeken pankartlardan görüntüler - Öğrencilerin çöp toplaması - Etkinlikle hakkında Okul Müdürü Metin Göğebakan'ın bilgi vermesiÖğrenciler çöp topladı - Kayseri 'de öğrenciler, kent merkezindeki cadde kenarında izmarit, cam şişe, ambalaj atıkları ve araba lastiği topladıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de Dünya Çöp Toplama Günü etkinlikleri çerçevesinde Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri cadde kenarındaki arazide sigara izmariti, cam şişe, ambalaj atıkları ve araba lastiği topladı.Lise öğrencileri, veliler ve okul idarecilerinin de yer aldığı etkinlikte eldiven giyip maske takıp Şehit Miralay Nazım Bulvarı yanındaki araziden başlayarak Kartal Bulvarı'na kadar çöp topladı. Öğrenciler, "Temizlik imandandır", "Temizlik imana, iman da cennete götürür" yazılı pankart da taşıdı.Etkinlikle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Metin Göğebakan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle bu organizasyonu yaptıklarını söyledi.

"Temizlik imandandır" diyen Göğebakan, öğrencilerde ve etkinliği görenlerde çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.Toplanan çöplerin daha çok geri dönüşüm malzemesi olduğuna dikkati çeken Göğebakan, "Yiyecek ambalajı, sigara izmaritleri, kutular, gazeteler, cam şişeler, poşetler, araba lastikleri bulduk. Bunların pek çoğu aslında geri dönüştürülebilecek şeyler. Belediyelerimiz bunun için evlere geri dönüşüm poşetleri bırakıyor. Vatandaşların duyarlı olması ve bunları o poşetlere atması gerekiyor." diye konuştu.

Sigara İzmariti Araba Lastiği Geri Dönüşüm Öğrenciler Ambalaj Atıkları 

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