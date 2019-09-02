Öğrenciler çay bahçesinde kitap okudu - BİTLİS Haberi
- Şelale Çay Bahçesinde kitap okuyan gençler - Çay bahçesine asılan pankartlar - Bingöl Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyan Ronayi Önder'in konuşması - Çay bahçesinde bulunan kitaplık - Etkinliğe destek için gelen miniklerin boyama çalışmaları - Kitap Okuma Şenliğine Hoşgeldiniz pankartı Bitlis 'te öğrenciler çay bahçesinde kitap okuduBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Güroymak ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, kitap okumanın önemine dikkati çekmek için çay bahçesinde etkinlik düzenledi. Farklı üniversitelerden kente gelen 10 öğrenci, Kümbet Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde bir araya geldi. Öğrenciler iki kitaplık kazandırdıkları çay bahçesinde bir süre kitap okudu.Öğrenciler, ilçenin gelişmesi ve kalkınabilmesi adına kitap okumanın önemli olduğunu dile getirerek, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu anlattı.
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