Öğrenciler Çanakkale ve İstanbul’u gezdi İzle

-ÖĞRENCİ TOPRAK GÖKALP AÇIKLAMALARI

-ÖĞRENCİ AÇIKLAMA

-ÖĞRENCİ AÇIKLAMA

-MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ/ PROJE KOORDİNATÖRÜ VURAL BERKER AÇIKLAMA



( TUNCELİ ) TUNCELİ - Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinden 45 öğrenci Çanakkale ve İstanbul’u gezdi. Tunceli Valiliğinin koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı desteğiyle Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında yürütülen "Uygarlığın İmzası Sanat" projesi kapsamında öğrenciler için Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenlendi.

Sosyal hayatların zenginleştirilerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri, manevi bilinçleri ile milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla yapılan geziye 45 ortaokul öğrencisi katıldı.

Dünya tarihinde kahramanlık destanı olarak yerini alan Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı yerler ile İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanları gezen öğrencilere, rehberler de eşlik etti. İstanbul ve Çanakkale’yi kapsayan 4 günlük geziye katılan öğrenciler, Çanakkale Zaferinin yaşandığı yerlerle beraber, her iki şehrin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini gezip görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

SODES projesi sayesinde öğrencilerin genel kültürlerinin gelişmesine katkı sunulmasının hedeflendiğini belirten Proje Koordinatörü Vural Berker, "Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Uygarlığın İmzası Sanat isimli Sodes Projesi kapsamında açılan kurslarımıza katılan öğrencilerimizi Çanakkale ve İstanbul gezisine götürdük. Çanakkale’de şehitliklerimizi ziyaret ettik. İstanbul’da ise tarihi ve kültürel mekanları görme şansı elde ettik. Bu gezimiz öğrencilerimiz tarafından çok beğenildi. Bu fırsatı bize sunan SODES’e ve projeye desteklerinden dolayı Valimiz Tuncay Sonel ile Kaymakamımız Harun Kazez’e teşekkür ediyoruz" dedi.



