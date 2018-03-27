Öğrenciler Çanakkale ruhu için yola çıktı

-otobüsten detaylar

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-otobüsün gardan ayrılmaları

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- Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘geleceğimiz tarihle buluşuyor’ projesi kapsamında Çanakkale’ye gidecek olan 20 bin öğrencinin ilk kafilesi yola çıktı. Osmangazi Belediyesi, gençlerin Çanakkale destanının önemini kavramalarına ve milli şuurlarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ‘geleceğimiz tarihle buluşuyor’ projesi ile okullarında başarılı olan öğrencileri istiklal destanın yazıldığı topraklara götürüyor. 65 gün sürecek olan proje kapsamında 115 okuldan toplam 20 bin öğrenci, her gün 7, toplamda da 455 otobüs ile Çanakkale’ye gidecek. Proje kapsamında, Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şaypa Ayşe Şallı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 350 öğrenci ve onlara refakat edecek öğretmenleri ile Çanakkale’ye uğurlandı. Çanakkale’ye gezisine katılan öğrenciler, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyaları, 257 kiloluk bombayı olduğu yerden tek başına kaldıran Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Anıtı, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş ve Arkadaşlarının Şehitliği, Zığındere, Kocadere, Bomba Sırtı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conkbayırı ve 57’inci Alayı gezerek şehitlerimiz için dua edecek. Öğrenciler Çanakkale gezisi ile ülke topraklarını savunmak adına askerlerimizin verdiği şanlı mücadele ruhunu yaşama fırsatı bulacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “2015 yılında başlattığımız 'geleceğimiz tarihle buluşuyor' projesi ile Çanakkale Savaşı’nın 100’üncü yılında 18 bin öğrencimizi Çanakkale’ye götürdük. Dünyanın kaderinin değiştiği, bir devrin kapanıp bir devrin başladığı Çanakkale’ye daha fazla öğrencimizin gitmesi ve istiklal destanın yazıldığı toprakları gezerek bir ulusun küllerinden yeniden doğduğu yerleri görebilmesi adına bu yıl da ‘geleceğimiz tarihle buluşuyor’ projesi ile 20 bin öğrencimizi Çanakkale’ye götürüyoruz. Bu programa katılan çocuklarımızın, atalarımızın şehit düştüğü topraklara gerçekleşen bu gezi sonrası, o günlerde yaşanan atmosferi, manevi duyguyu içinizde hissederek döneceklerine inanıyorum” dedi.



