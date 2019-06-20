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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler bütün senenin stresini attı Haberi

Öğrenciler bütün senenin stresini attı Haberi

öğrencilerden detaylar

Eğitim Dönemi Üniversite Sınavı Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı 

-öğrencilerin öğretmenleri ile bir araya gelmesi
-kurucu canan topsakal ile röp
-öğrenciler ile röp.

( BURSA ) BURSA

- Başarılı eğitim dönemini geride bırakan öğrenciler, düzenlenen gecede stres attı. Hayallere sınır koymayan bilim ve sanatın yuvası Nova Fen ve Anadolu Lisesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen gecede bir araya gelen öğrenciler, tüm senenin stresini atma fırsatı buldu. Üniversite öğrencisi olma heyecanı yaşayan gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi. Çocukları 4 yıl boyunca hayata hazırladıklarını belirten Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal, “Öğrencilerimizin hepsi, Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunacak görevlerde yer alacaklardır. Hepsi bu görevi laikiyle yerine getirebilecek kapasitede yetiştirildiler. Üniversite sınavlarını başarıyla tamamladılar. Daha önemlisi hayatta her türlü güçlüğün üstesinden gelebilecek kapasiteye ulaştılar. Öğrencilerimizi 9 ve 10’uncu sınıflarda akademik eğitimin yanı sıra kişisel eğitim, sosyal beceri ve toplum için faydalı işler yapacak çalışmalarla hazırlıyoruz. 11 ve 12’inci sınıfa geldiğimizde ise Türkiye’de üniversite sınavı gerçeği ile karşılaşıyorlar. Bu gerçek doğrultusunda öğrencilerimizi akademik çalışmalara yönlendiriyoruz. Okulumuzu bitirdiklerinde iyi bir dil eğitimi almış, laboratuvarda ortak çalışmalara imza atmış ve kimlikli kişiler olarak onları topluma uğurlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Mezun olmanın keyfinin yaşayan öğrenciler ise, “Son senemizde çok yorucuydu. Bazı zamanlar pes ettik. Ancak arkadaşlarımızın ve öğretmenlerimizin desteği ile bunun üstesinden gelmeyi başardık. Başarılı bir lise dönemini geride bıraktık. Artık önümüzde daha uzun bir süreç var” diye konuştu.

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