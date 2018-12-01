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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciler bu makineyle hayal ettikleri çizimleri hayata geçiriyor İzle

Öğrenciler bu makineyle hayal ettikleri çizimleri hayata geçiriyor İzle

CNC router makinesinden ve çalışmasından görüntüler

Mesleki Eğitim Öğretmen Eğitim Projesi Öğrenciler Öğretmenlik 

-Burak Doğan ile röportaj
-Burak Doğan'ın makineyi anlatmasından görüntüler
-Öğretmen Burak Doğan'ın öğrencileriyle birlikte çalışmalarından görüntüler,

( ÇANAKKALE - ÖZEL)-Okulda öğrencileriyle birlikte CNC router makinesi yaptı ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Öğretmeni Burak Doğan, öğrencileriyle birlikte CNC router makinesi imal etti. Öğrenciler lap top araclığıyla çizimlerini hayata geçirebiliyor. Biga’da 2014 yılında öğretmenlik mesleğine başlayan Burak Doğan, ÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencileriyle birlikte CNC router makinesi tasarladı. Doğan öğrencileri ile birlikte makineyi piyasa değerinin çok altında imal ederek, okula kazandırdı. Makineye lap top aracılığı ile çizimlerini aktaran öğrenciler, hayal ettikleri şekilleri hayata geçirebiliyor. Makine CNC router rijit yapısı güçlü motorları sigma profilleriyle piyasadaki muadillerden farkı ise ahşap değil, metal isleyebiliyor. Tasarım programları ile tasarlanan parçaların imalatında kullanılabilen son derece hassas ve seri bir makine özelliğini taşıyor. 4 ayda öğrencilerle birlikte tasarlanan makine, tamamen özgün bir tasarım olmakla birlikte her aşamasında öğrenciler çalıştı. Özellikle öğrenciler bu çalışmada bir cnc makinesinin çalışma prensibini motor kaplin bağlantıları, vidalı mil bağlantıları, rulmanlı bağlantılar, profil bağlantılar görme imkanını yakaladı. Bu sayede öğrencilerinde kendilerine ciddi bir güven gelerek, yapabileceklerine dair olan inançları çok fazla arttı. Cumhurbaşkanlığı, TMMM, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın onur konuğu olarak ağırlanan Makine Teknolojisi Öğretmeni Burak Doğan, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Robot Yarışmasında görev aldım. Mesleki yönlendirmede AB standartlarını transfer ediyoruz projesinde görev aldım. Birçok seminer ve kongreye hem uzman hem de iştirakçi olarak katıldım. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Robot Yarışmasına öğrencilerim ile iştirak ettim. Troya Robot Yarışmasına katıldım. Otomatik yemleme otomasyonu projesini koordine ettim. Okulda öğrencilerim ile CNC router makinesi tasarlayıp imal ettim. Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2018 mali destek programı herkese mesleki eğitim projesi kapsamında 383.000 liralık destek onaylandı" diye konuştu.
(MY-MŞ)
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