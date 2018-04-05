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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler bedenleriyle 'Münbiç' yazdı

Öğrenciler bedenleriyle 'Münbiç' yazdı

Öğrencilerin bedenleriyle Münbiç yazmasından drone görüntüleri

( MANİSA ) Öğrenciler bedenleriyle "Münbiç" yazdı MANİSA

Şili Öğrenciler 


- Manisa'da Ticaret Borsası Anadolu lisesi öğrencileri bedenleriyle Münbiç yazarak Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı harekatı, Afrin'in terörden temizlenmesiyle devam ediyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Ticaret Borsası Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler de Afrin'e yönelik operasyonun ardından yeni hedef olan Münbiç'e yapılması muhtemel harekata destek verdi. 250 kişilik öğrenci grubu bedenleriyle Münbiç yazarak Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. Okul Müdürü Ali Balsüt ve Müdür Yardımcısı Samet Güleryüz'ün de destekleriyle 2 gün boyunca hazırlanan öğrenciler "Afrin için teşekkürler. Sıradaki hedef Münbiç" yazılı pankart açtı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen koreografide öğrenciler Türk Bayrağını da dalgalandırdı. Öğrencileri bu başarılı çalışması drone ile görüntülendi.
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