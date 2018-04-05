Öğrenciler bedenleriyle 'Münbiç' yazdı



- Manisa'da Ticaret Borsası Anadolu lisesi öğrencileri bedenleriyle Münbiç yazarak Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı harekatı, Afrin'in terörden temizlenmesiyle devam ediyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Ticaret Borsası Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler de Afrin'e yönelik operasyonun ardından yeni hedef olan Münbiç'e yapılması muhtemel harekata destek verdi. 250 kişilik öğrenci grubu bedenleriyle Münbiç yazarak Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. Okul Müdürü Ali Balsüt ve Müdür Yardımcısı Samet Güleryüz'ün de destekleriyle 2 gün boyunca hazırlanan öğrenciler "Afrin için teşekkürler. Sıradaki hedef Münbiç" yazılı pankart açtı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen koreografide öğrenciler Türk Bayrağını da dalgalandırdı. Öğrencileri bu başarılı çalışması drone ile görüntülendi.

