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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek oldu

Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek oldu

çocukların dua etmesi

Sınır Ötesi Öğrenciler Sınır Ötesi Operasyon 

-okuldan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu sabah ilk derslerinde Fetih Suresi'ni okuyarak derse başladı.
Demirtaş Mahallesinde bulunan Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sınır ötesi operasyonda olan Mehmetçiğe mânen destek olmak için kahraman ordumuz için Fetih suresini okuyarak derse başladı.
Öğrenciler, "Allah ordumuza düşman topluluğu karşısında yardım etsin, muzaffer kılsın" diye dua etti.
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