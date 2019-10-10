Öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı' için dua etti - SİVAS
Öğrenciler "Barış Pınarı Harekatı" için dua etti - SİVAS - Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler - Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'in konuşması - Askerler için dua edilmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - Şarkışla Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Öztürk'ün konuşmasıSİVAS (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde Fetih suresi okundu.Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde toplanarak Fetih suresi okuyup dua etti.
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