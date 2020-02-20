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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler ‘atık malzemelerden’ kıyafet üretip defileye çıktı

Öğrenciler ‘atık malzemelerden’ kıyafet üretip defileye çıktı

Atık malzemelerden üretilen eşyalar

Öğretmenler Farkındalık Geri Dönüşüm Sınıf Öğretmeni Öğrenciler 

-Okulun öğretmeni Serpil Melikoğlu ile röp.
-Öğrenciler ile röportajlar
-Detaylar ve serginin gezilmesi
-Defileden detaylar

( ORDU )- Ordu’da bir ilkokulda başlatılan ‘Her Çöp Atık Değildir Projesi’ kapsamında üretilen eşyalar ve elbiseler sergilendi ORDU

- Ordu’da bir ilkokulda hayata geçirilen ‘Her Atık Çöp Değildir Projesi’ kapsamında öğrenciler, atık malzemelerden ürettikleri çeşitli eşyaları ve kıyafetleri sergiledi. Ordu Haki Yener İlkokulunda 3’üncü sınıf öğretmenleri tarafından yaklaşık 3 ay önce ‘Her Atık Çöp Değildir’ isimli proje başlatıldı. Proje kapsamında öğrenciler, evlerinde atık olan konserve kutuları, cam şişeler, atık gazeteler, plastikler gibi malzemeleri değerlendirerek, ailelerinin de yardımıyla çeşitli oyunca ve eşyalar üretti. Yaklaşık 180 öğrencinin rol aldığı projede öğrenciler ayrıca atık eşyalardan ürettikleri kıyafetler de defile düzenledi.
Okulun proje koordinatörlerinden ve 3’üncü sınıf öğretmeni Serpil Melikoğlu, proje kapsamında öğrencilerin geri dönüşüm bilincini yakaladıklarını ifade ederek, “Okulun 3’üncü sınıf öğretmenleri olarak ‘Her Atık Çöp Değildir Projesi’ başlattık. Çocuklar, evde buldukları konserve kutuları, cam şişeleri atmak yerine değerlendirerek geri dönüşümün ne demek olduğunu öğrendiler. Amacımız, Sıfır Atık Projesi’ni gerçekleştirmek ve onları bilinçlendirmek oldu. Öğrenciler çok mutlu oldu, bundan sonra daha da dikkat ediyorlar. Atık eşyalardan yapılan defileye 53 öğrencimiz katıldı.
Atılmaması gereken malzemelerden tamamen ailelerinin de yardımıyla kendi ürettikleri elbiseleri ortaya koydular. Projeyi yaklaşık 3 ay önce başlattık, o zamandan itibaren hazırlanıyoruz. Amacımız, geri dönüşümle ilgili çocuklarda farkındalık oluşturmak ve bilinçli bireylerin yetişmesini sağlamak” dedi.
Öğrenciler ise proje ile artık kullanılmayan eşyaları çöpe atmak yerine onları değerlendirerek, farklı tasarımlar ortaya koyduklarını belirttiler. Okulun konferans salonunda düzenlenen sergi, katılımcılar tarafından tam not aldı.
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