Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- Öğrenciler Ata’ya olan bağlılıklarını ve saygılarını koreografi ile gösterdiler - Öğrenciler okul bahçesinde büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi oluşturdu Haberi

- Öğrenciler Ata’ya olan bağlılıklarını ve saygılarını koreografi ile gösterdiler - Öğrenciler okul bahçesinde büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi oluşturdu Haberi

Öğrenciler okul bahçesinde büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi oluşturmalarından drone görüntüsü

( DENİZLİ ) - Öğrenciler Ata’ya olan bağlılıklarını ve saygılarını koreografi ile gösterdiler- Öğrenciler okul bahçesinde büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi oluşturdu DENİZLİ

Cumhuriyet Sosyal Medya Bağlılık Okul Bahçesi Ay Yıldız 


- Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 650 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. Yıl Dönümü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi oluşturarak Ata’ya olan bağlılıklarını gösterdi. Öğrencilerin koreografileri drone ile havadan da görüntülendi. 650 öğrenci Atatürk’e olan bağlılıklarını ve saygılarını okul bahçesinde oluşturdukları büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi ile gösterdiler. Öğrencilerin oluşturduğu muhteşem koreografisi ise havadan drone ile anbean görüntülendi. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı sosyal medyada yayınlanan görüntüler ile büyük takdir topladı. Öğrenciler etkinliğinde sonunda ise vefatının 81. yıl dönümünde cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirttiler. (GC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı