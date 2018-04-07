Öğrenciler askeri unutmadı...Futbol turnuvası düzenleyen öğrenciler, harçlıklarını Mehmetçik'e gönderdi

-diğer öğrencilerin izlemesi

-öğrencilerin bağış yapması

-beden eğitimi öğretmeni ve öğrenciler röp



( ELAZIĞ )- Elazığ’da düzenlenen Mehmetçik Futbol Turnuvasında, öğrenciler harçlıklarını Mehmetçik ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı ELAZIĞ



- Elazığ’da düzenlenen Mehmetçik Futbol Turnuvasında, öğrenciler harçlıklarını Mehmetçik ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı. Elazığ Gazi Ortaokulu her sene düzenlediği bahar şenlikleri turnuvasının bu seneki adına Mehmetçik Futbol Turnuvası verdi. Mehmetçiğe maddi ve manevi destek olmak isteyen öğrenciler, aynı zamanda turnuva boyunca spor salonuna bağış kutusu koydu. Az çok demeyerek harçlıklarını bağış kutusuna atan öğrenciler, hem eğlendi hem de Mehmetçiğe destek verdi. Toplanan bağışın pazartesi günü Mehmetçik ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatıracağı bildirildi.

Her sene bahar şenlikleri düzenlediklerini belirten okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Resul Ağırtaş, "Turnuvanın bu seneki ayağını Mehmetçik Futbol Turnuvası olarak isimlendirdik. Bir kasa oluşturduk. O kasaya çocuklarımız kendi harçlıklarını attı. Topladığımız tüm paraları Mehmetçik Vakfına ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlayacağız. Pazartesi günü yatıracağız. Turnuva zevkli geçti. 4 kategoride yarıştırlar. Fikrin asıl kaynağı kız çocuklarımızın. İyi düşündüler. ‘Gazi Ortaokulu Mehmetçiğin Yanındadır’ diye bir slogan oluşturdular. Umarım iyi olmuştur. Burada eğlenirken aynı zaman Türk ordusun yanında olduğumuzu gösterdik. Yanlarına gidemediğimiz için en azından ufak maddi ve manevi bir destekle yanında olalım diye düşündük" dedi.

Amaçlarının Mehmetçik Vakfına bağışta bulunmak olduğunu dile getiren öğrencilerden Beyzanur Yıldırım ise, "Bugünkü harçlığımızı da vakfa gönderdik. Askerimizi çok seviyoruz. Bizler de inşallah ileride askere gidebiliriz" diye konuştu.

Kazanmak için değil eğlenmek için geldiklerini ifade eden Şevval Kaya da, "Çok mutluyuz. Mehmetçik vakfına bağışta yaptık. İnşallah onlara ulaşır. Allah onların yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.



