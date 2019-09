Öğrenciler artık mezun olduklarında ‘tecrübeli’ eleman olarak iş bulacak İzle

-GRÜ Rektörü Yılmaz Can konuşması

-Öğrenciler ile tanışma

-röportaj

-detaylar



( GİRESUN )- Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören Meslek Yüksek Okulu öğrenciler 3+1 eğitim sistemine geçerek okulun bir dönemini tam zamanlı staj ile geçirecek- GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can:- “Öğrenciler bu eğitim sayesinde hayatın gerçekleri ile yüzleşecekler” GİRESUN



- Giresun Üniversitesi'ne bağlı 13 Meslek Yüksekokulu'nda okuyan yaklaşık 14 bin öğrenci için yeni bir döneme girildi. Öğrenciler 2019-2020 öğretim yılından itibaren en az 16 hafta süreli olmak üzere bir yarı yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görecekler. Giresun Üniversitesi'nde 23 Eylül’de başlayan dersler ile birlikte meslek yüksekokulları öğrencilerinin bin 55 tanesi işletmelerde işbaşı yaptılar. GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, işbaşı yapan öğrenciler ile bir araya gelerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Can, meslek yüksek okullarının genellikle ara elaman yetiştiren kurumlar olduğunu belirterek “Uygulamanın eskiliğinden öğrencilerin uygulama ile yeterince haşır neşir olmadıklarından mezun olduklarında hayatın içinde serbest piyasada iş bulamadıklarından söz edilir. Bu hakikaten bir gerçeklik. Bu topyekûn devletimizi ilgilendiriyor, siyasi iktidarı ilgilendiriyor, YÖK’ü ilgilendiriyor ve bunun seferberlik halinde yürütülmesi lazım” dedi.

İyi eğitimin ülkeyi kalkındırdığına dikkat çeken Yılmaz Can, “İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversite de en iyi eğitimi veren hangi ülke varsa ve dünyada en iyi üniversitelere hangi ülkeler sahipse o ülkeler kalkınıyor. İster petrolü olsun, ,ster olmasın doğal kaynakları olmasın. Örneğin Japonya doğal kaynakları fazla yok ama kalkınıyor yanı başımızdan bir ülke örnek İsrail doğal kaynağı yok ama kalkınıyor neden? Nitelikli eğitimde öndeler birde nitelikli eğitim veremeyen ülkeler var bizde o grubun içindeyiz ve halimizi görüyorsunuz” ifadelerini kullandı. Projenin lafta ve teoride kalmamasını umduğuna değinen Rektör Can, şöyle devam etti: “Ben bu projeyi bu bağlamda görüyorum inşallah bu lafta, teoride kalmaz. Çünkü uygulama çok önemli ve ciddiyetle hayata geçirilmesi lazım. 4 dönemli bir eğitim alıyor Meslek Yüksek Okulundaki öğrenci arkadaşlarımız. İşte bu 4 dönemin bir dönemini hayatın içinde geçirecekler. Okudukları bilim dalı neyse o bilim dalı ile ilgili bir işletmede, bir kurumda hayatın gerçekleri ile yüzleşecekler bitirdiklerinde nasıl bir işletmede çalışacaklar nedir hayatın gerçekleri yakında görecekler.” Öğrencilere uygulama ile de asgari üretin 3’te biri kadarda harçlık verileceğini kaydeden Can, bu verilen ücretin 3’te 2’sini de devletin ödeyeceğini söyledi.



Uygulama ile işe başlayan öğrenciler ise memnuniyetlerini dile getirerek mezun olduklarında yapılan bu uygulama ile daha tecrübeli eleman olarak iş başı yapabileceklerini belirttiler.