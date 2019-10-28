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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenciler arasında ormanlık alanda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Öğrenciler arasında ormanlık alanda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yaralı çocuklar

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Bıçaklı Kavga Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-Öğrenciler
-Olay yeri
-Sağlık ekipleri
-Polis ekipleri
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy’de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada öğrenciler çeşitli yerlerinden bıçaklanırken, orman içerisine ambulansla giremeyen sağlık ekipleri yaralılara koşarak ulaştı. Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ormanın içine giremeyince yaralılara ulaşmak için koşarak gitti. 3 yerinden bıçak darbesi alan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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