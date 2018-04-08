Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Öğrenciler aileleri ile birlikte zekâ oyunları oynadılar İzle

Öğrenciler aileleri ile birlikte zekâ oyunları oynadılar İzle

Okul müdürü Ramazan Baykal ve Sınıf öğretmeni İsa Soydan konuşması

Hastalık Televizyon Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Öğrenciler velileriyle birlikte oyun oynaması
-Velilerin konuşması

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun 19 Mayıs Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, gerçekleştirilen etkinlikte aileleri ile birlikte zekâ oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Sınıf öğretmeni İsa Soydan tarafından yürütülmekte olan “18'de 18 Oyun Projesi” kapsamında projenin ikinci ayağı olan veli bilgilendirme toplantısı yapıldı. Velilerle yapılan toplantıda konuşan Okul Müdürü Ramazan Baykal, "Okullarda öğretmenlerimizin evlerde sizlerin en büyük şikayeti, çocuklarımız dikkatlerini toparlayamamıyorlar, çok fazla hareketliler, evde zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar varsa bilgisayarda geçirmek istiyor, televizyon varsa televizyonun başında geçiriyor onun dışında çocuklarımızın çok fazla konsantrasyonlarını sağlayamıyoruz. Dikkatlerini toparlayamıyoruz. Yeni çözüm yolları bulma yollarını öğrenecekler.Dikkatleri artacak en önemlisi bilgisayar başından, aileleri ile birlikte vakit geçirmek, isteyecekler" şeklinde konuştu.
Sınıf öğretmeni İsa Soydan’da, Günümüzde İnternet Bağımlılığının tıp literatüründe hastalık olarak tanımlanmaya başlandığını, bu bağımlılığı aşmanın en güzel yöntemlerinden birisinin de çocukların akranları ve ailesi ile oyun oynayarak etkileşim içerisinde olması ve sosyal yönlerinin güçlendirilmesi ile başarılabileceğini ifade etti.
Soydan projen ile öğrencilerin empati yeteneğini geliştirerek davranış bozukluklarını engellemek, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirerek farklı düşünme becerisi kazandırabilmek ve öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri ile okula karşı olumlu bir tutum geliştirebilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.
projenin genel tanıtımı, amaçları ve faydaları anlatıldıktan sonra öğrenciler annelerine oyunların nasıl oynandığını öğreterek birlikte oynama imkânı buldular. Öğrenci velileri, oyunları öğrenmeye başladıktan sonra evde sürekli birlikte oynadıklarını ve çocukların bilgisayar oyunlarından bu sayede uzaklaşmaya başladıklarını ifade ettiler.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı