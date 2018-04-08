Öğrenciler aileleri ile birlikte zekâ oyunları oynadılar

-Öğrenciler velileriyle birlikte oyun oynaması

-Velilerin konuşması



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun 19 Mayıs Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, gerçekleştirilen etkinlikte aileleri ile birlikte zekâ oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Sınıf öğretmeni İsa Soydan tarafından yürütülmekte olan “18'de 18 Oyun Projesi” kapsamında projenin ikinci ayağı olan veli bilgilendirme toplantısı yapıldı. Velilerle yapılan toplantıda konuşan Okul Müdürü Ramazan Baykal, "Okullarda öğretmenlerimizin evlerde sizlerin en büyük şikayeti, çocuklarımız dikkatlerini toparlayamamıyorlar, çok fazla hareketliler, evde zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar varsa bilgisayarda geçirmek istiyor, televizyon varsa televizyonun başında geçiriyor onun dışında çocuklarımızın çok fazla konsantrasyonlarını sağlayamıyoruz. Dikkatlerini toparlayamıyoruz. Yeni çözüm yolları bulma yollarını öğrenecekler.Dikkatleri artacak en önemlisi bilgisayar başından, aileleri ile birlikte vakit geçirmek, isteyecekler" şeklinde konuştu.

Sınıf öğretmeni İsa Soydan’da, Günümüzde İnternet Bağımlılığının tıp literatüründe hastalık olarak tanımlanmaya başlandığını, bu bağımlılığı aşmanın en güzel yöntemlerinden birisinin de çocukların akranları ve ailesi ile oyun oynayarak etkileşim içerisinde olması ve sosyal yönlerinin güçlendirilmesi ile başarılabileceğini ifade etti.

Soydan projen ile öğrencilerin empati yeteneğini geliştirerek davranış bozukluklarını engellemek, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirerek farklı düşünme becerisi kazandırabilmek ve öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri ile okula karşı olumlu bir tutum geliştirebilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

projenin genel tanıtımı, amaçları ve faydaları anlatıldıktan sonra öğrenciler annelerine oyunların nasıl oynandığını öğreterek birlikte oynama imkânı buldular. Öğrenci velileri, oyunları öğrenmeye başladıktan sonra evde sürekli birlikte oynadıklarını ve çocukların bilgisayar oyunlarından bu sayede uzaklaşmaya başladıklarını ifade ettiler.

