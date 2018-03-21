Öğrenciler, Afrin’de şehit düşen 46 Mehmetçik için 46 fidan dikti

-şehit isimleri

-Program detayları

-Şehitlerin isimlerinin okunması

-Ağaç dikimi



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesinde Afrin’de düzenlenen Zeytindalı Harekatında şehit olan 46 fidan için zeytin diyarı Edremit’te öğrenciler 46 fidan dikti. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Orhan Koç yaptı. Daha sonra öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu. Orman Haftası nedeniyle düzenlenen afiş ve slogan yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen 46 Mehmetçiğin isimleri okundu. Daha sonra Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve protokol üyeleri şehitlerin isimlerinin verildiği 46 selvi ağacını toprak ile buluşturdu. Her fidanında başında öğrenciler Çanakkale Savaşlarında giyilen asker elbiseleri ile nöbet tuttular. Etkinliğe Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Tuncer, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, Edremit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak, Koca Seyit Havalimanı Müdürü Mehmet Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(EME)

