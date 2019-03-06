Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenciler Afrin'de ki polis kardeşlerine gıda kolisi hazırladılar

Öğrenciler Afrin'de ki polis kardeşlerine gıda kolisi hazırladılar

Öğrencilerin hediyelerini alan Afrin'deki polislerin Teşekkür etmesi

Polis Turab Bild Öğrenciler 

-Öğrencilerin yazdıkları mektubu Afrin'deki polislerin okuması

( ERZİNCAN )- Erzincan’dan Afrin’e gönül bağı ERZİNCAN

- Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Salih Baba Yurdu öğrencileri anlamlı bir projeye daha imza attı. "Erzincan’dan Afrin’e Gönül Bağı" adını verdikleri bu projede kendileri için canını feda eden, vatanı uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini ateşe atan bu vatanın en asil evlatları olarak nitelendirdikleri Afrin'de ki polis kardeşlerine, ağabeylerine gıda kolisi hazırladılar. Salih Baba Yurdu öğrencileri koliye Erzincan’ın yöresel lezzetlerini ve en önemlisi de gönüllerinden akan duygu ve düşünceleri nakış nakış işledikleri mektuplarını koydular. Öğrenciler mektuplarında, polislere duydukları minnet ve hayranlığı paylaştılar. Öğreciler yurt müdürü ve idarecilerine böyle bir organizasyonu yapmaları için kendilerine imkan tanıdıkları ve duygu, düşüncelerini polis abileriyle paylaşabilmelerine vesile oldukları için teşekkürlerini sundular. Kendilerini bir nebze de olsa polis abilerine karşı anlatabildikleri ve karşılıklı manevi bir hava oluşturabildikleri için mutlu olduklarını ve bu gönül bağının hiç kopmamasını dilediklerini belirttiler. Ayrıca Afrin'de görev yapan polislerin öğrencilere teşekkür amaçlı fotoğraf ve video göndermeleri de bu gönül bağını perçinledi ve öğrencilerin kendileriyle gurur duymasını sağladı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı