Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı İzle

-YILAN GİBİ BAYRAĞIN KIVRILMASI

-ÇOCUKLARIN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

-DRONE İLE BAYRAĞIN UZUNLUĞUNUN GÖRÜLMESİ



( BURSA -DRONE) BURSA



- Öğrencilerin 400 metrelik Türk bayrağı ile yaptığı bayrak yürüyüşü herkes tarafından ilgi topladı. Bursa Özel Altınşehir Okulları, ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerinin iştirakiyle gerçekleştirdiği bayrak yürüyüşünü bu yıl da coşkuyla tamamladı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve gazilerin de katıldığı kortej, 400 metrelik Türk bayrağı ile büyük beğeni topladı. Cumhuriyetim 96. yılının kutlandığı bayrak yürüyüşü ilgi gördü. Altınşehir Okullarının velilerinin de öğrencileri yalnız bırakmadığı programda renkli anlar yaşandı. Okul kurucuları Umut Gökçe ve Erol Turan, öğrencilerin yapmış olduğu yürüyüşün kendilerini gururlandırdığını söyledi.







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